Saúde

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Notícia

Nova emergência do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões é inaugurada após investimento de R$ 12,2 milhões

Recursos foram destinados à execução de obras, aquisição de equipamentos e melhorias na infraestrutura do local

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