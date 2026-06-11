Nova emergência do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões é inaugurada após investimento de R$ 12,2 milhões

Também foram entregues novos equipamentos para os setores de urgência e emergência. Rodrigo Ziebell/Ascom GVG / Divulgação

O governo do Estado inaugurou na quarta-feira (10) a nova ala de urgência e emergência do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, no noroeste do Estado. A entrega também incluiu novos equipamentos para qualificar os atendimentos na instituição, que é referência para cerca de 20 municípios da região.

Os investimentos somam R$ 12,2 milhões, por meio do programa Avançar Mais na Saúde. Os recursos foram destinados à execução de obras, aquisição de equipamentos e melhorias na infraestrutura do hospital.

A nova emergência recebeu investimento de R$ 5,2 milhões e conta com mais de 1.300 m² de área construída. O espaço foi projetado para atender às normas da vigilância sanitária e ampliar a capacidade de atendimento da instituição.

A estrutura inclui sala de emergência para casos graves, sala de observação com cinco leitos, espaço para medicação, consultórios, salas para procedimentos, leitos pediátricos, área infantil, recepção, sala de espera e ambientes de apoio aos profissionais.

Também foram entregues novos equipamentos para os setores de urgência e emergência, diagnóstico por imagem e centro cirúrgico, adquiridos com investimento de R$ 4,3 milhões. Outros R$ 450 mil foram destinados à compra de um gerador, central de oxigênio e equipamentos de suporte à infraestrutura hospitalar.