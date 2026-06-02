Mudança no perfil de gestantes tem relação com aumento no número de cesáreas em hospitais de Passo Fundo

Parto normal ainda seja recomendado como primeira opção. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Tendência observada nos últimos anos, o número de cesarianas aumentou em Passo Fundo. Dados dos hospitais mostram que embora o parto normal ainda seja recomendado como primeira opção, é frequente a necessidade da cirurgia.

No Hospital de Clínicas (HC), a proporção de cesarianas saiu de 56% em 2021 para 64% em 2025, enquanto os partos normais recuaram de 42% para 35%.

No Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), as cesáreas se mantiveram estáveis nos últimos anos, na média dos 70% entre rede pública e privada. O índice, no entanto, apresenta uma grande diferença dos partos, que em 2025 representaram 32% das gestações.

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Para o médico ginecologista e obstetra Matheus Cherobini, que atua na maternidade do HC, os números precisam ser analisados a partir do perfil das pacientes. Segundo ele, em muitos casos, a decisão pela cirurgia não é uma escolha, mas uma necessidade clínica.

— Somos referência em alto risco. São pacientes com muitas comorbidades, e os desfechos acabam sendo cesariana na maior parte das vezes — explica.

A realidade de Passo Fundo se difere de municípios menores da região, onde predominam maternidades de baixo risco e, consequentemente, maior número de partos normais.

Por conta disso, o alto número de cesáreas ante ao número de partos é visto também no Hospital São Vicente de Paulo. O índice mais alto de cirurgias também se justifica, conforme o hospital, pela unidade ser uma instituição de ensino. A ginecologista e obstetra Giovana Donato, responsável técnica do setor, também chama a atenção para a referência instituição em casos de alto risco:

— Dificilmente temos paciente para parto natural vindo de outras cidades. Geralmente são pacientes com quadros mais complicados, doenças associadas, comorbidades, situações de mais urgência e que na maioria das vezes acabam se tornando cesarianas.

Perfil das gestantes e fertilização

O aumento ocorre por Passo Fundo ser referência em casos de alto risco, mas também pela mudança no perfil das gestantes, que têm apresentado idades mais avançadas e, consequentemente, mais casos onde a cesárea é indispensável.

— As pacientes estão tendo filhos mais tarde, depois dos 30 ou até 40 anos, porque priorizaram estudo e carreira. Com isso, aumentam as comorbidades, como hipertensão e diabetes, e isso eleva o risco de cesárea — diz Cherobini.

Gestações mais complexas também se tornaram mais frequentes, como casos de fertilização assistida, que elevam a incidência de gestações gemelares, o que contribui para a indicação cirúrgica.

— Muitas vezes são bebês em posições que não permitem parto normal, ou gestação múltipla, ou ainda bebês muito grandes. Tudo isso pesa na decisão — completa o médico.

Parto normal ainda é prioridade

Gestações com fertilização assistida também se tornaram frequentes. Cari / stock.adobe.com

Apesar dos índices elevados, o parto normal segue sendo considerado a melhor opção sempre que possível. A própria recomendação pela Organização Mundial da Saúde é de que a cesariana seja realizada apenas quando necessária.

— Nós temos sempre uma conduta de primeiramente tentar o parto nas situações em que é permitido e que não haja contraindicação para a realização de uma cesariana. Em geral, não se observa muito a questão de cesariana a pedido. Isso acontece mais na parte privada — afirma Dra. Giovana.

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A conduta também se reflete no Hospital de Clínicas. O Dr. Mateus Cherobini observa um movimento gradual de valorização do parto normal: