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Mudança no perfil de gestantes tem relação com aumento no número de cesáreas em hospitais de Passo Fundo

Município concentra casos de gravidez de risco, o que leva a aumento no número de cirurgias

Alessandra Hoppen

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