"Lagartear" faz bem para a saúde? Veja em vídeo cinco benefícios do hábito que marca o inverno gaúcho

A "lagarteada", hábito gaúcho de se aquecer de forma relaxada ao Sol — assim como os lagartos fazem — é uma tradição dos dias mais frios do ano. O momento de descanso costuma vir acompanhado da bergamota, fruta típica do inverno conhecida pelo aroma marcante e por ser fonte de vitamina C.

Além de reunir dois símbolos do inverno gaúcho, a combinação pode trazer benefícios para a saúde. Com a ajuda da nutricionista Luciana Inês Decarli, GZH Passo Fundo reuniu os principais efeitos que a bergamota e alguns minutos de exposição ao Sol podem proporcionar ao organismo.

O momento escolhido para a lagartear também faz diferença. Segundo a especialista, quando a fruta é consumida logo após o almoço, é possível potencializar alguns desses benefícios.

— Ao almoçar uma fonte de ferro, e ingerir uma Vitamina C logo em seguida, você terá uma melhor absorção de ferro no seu organismo. Em contrapartida, o Sol, por 10 minutinhos logo após o almoço, que é o horário que mais potencializa, ajuda a contemplar a Vitamina D junto — comenta a nutricionista.

Como esse hábito pode beneficiar o organismo

Fruta típica do inverno é conhecida pelo aroma marcante e por ser fonte de vitamina C. Ulisses Castro / Agencia RBS

1. Sistema imunológico

Rica em vitamina C, a fruta reforça as defesas do organismo, prevenindo gripes, resfriados e até anemia. Aliada com a exposição ao Sol, a vitamina D ajuda a modular do sistema imunológico, que também ajuda o corpo a combater infecções.

2. Potencializa o ferro

Quando ingerida após o almoço, no caso de uma refeição com ferro (como feijão, carne vermelha, ovos, etc) a bergamota tem a capacidade de potencializar a absorção de ferro no organismo.

3. Ajuda o intestino

Outro destaque é o grande teor de fibras dos gomos da fruta. Para absorção correta a bergamota deve ser ingerida com o bagaço, para auxiliar no funcionamento do intestino.

4. Antioxidante

Outra vantagem da bergamota é que a vitamina C tem grande poder antioxidante, e combate o envelhecimento precoce das células.

5. O poder do Sol