"Lagartear" faz bem para a saúde? Veja em vídeo cinco benefícios do hábito que marca o inverno gaúcho

Saúde

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Nutricionista explica que combinação de bergamota e exposição ao Sol potencializa absorção de vitaminas

Eduarda Costa

Repórter

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