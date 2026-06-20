"Lagartear" faz bem para a saúde? Veja em vídeo cinco benefícios do hábito que marca o inverno gaúcho

A "lagarteada", hábito gaúcho de se aquecer de forma relaxada ao Sol — assim como os lagartos fazem — é uma tradição dos dias mais frios do ano. O momento de descanso costuma vir acompanhado da bergamota, fruta típica do inverno conhecida pelo aroma marcante e por ser fonte de vitamina C.
Além de reunir dois símbolos do inverno gaúcho, a combinação pode trazer benefícios para a saúde. Com a ajuda da nutricionista Luciana Inês Decarli, GZH Passo Fundo reuniu os principais efeitos que a bergamota e alguns minutos de exposição ao Sol podem proporcionar ao organismo.
O momento escolhido para a lagartear também faz diferença. Segundo a especialista, quando a fruta é consumida logo após o almoço, é possível potencializar alguns desses benefícios.
— Ao almoçar uma fonte de ferro, e ingerir uma Vitamina C logo em seguida, você terá uma melhor absorção de ferro no seu organismo. Em contrapartida, o Sol, por 10 minutinhos logo após o almoço, que é o horário que mais potencializa, ajuda a contemplar a Vitamina D junto — comenta a nutricionista.
Como esse hábito pode beneficiar o organismo
1. Sistema imunológico
Rica em vitamina C, a fruta reforça as defesas do organismo, prevenindo gripes, resfriados e até anemia. Aliada com a exposição ao Sol, a vitamina D ajuda a modular do sistema imunológico, que também ajuda o corpo a combater infecções.
2. Potencializa o ferro
Quando ingerida após o almoço, no caso de uma refeição com ferro (como feijão, carne vermelha, ovos, etc) a bergamota tem a capacidade de potencializar a absorção de ferro no organismo.
3. Ajuda o intestino
Outro destaque é o grande teor de fibras dos gomos da fruta. Para absorção correta a bergamota deve ser ingerida com o bagaço, para auxiliar no funcionamento do intestino.
4. Antioxidante
Outra vantagem da bergamota é que a vitamina C tem grande poder antioxidante, e combate o envelhecimento precoce das células.
5. O poder do Sol
A exposição ao sol por pelo menos 10minutos diários é uma das formas mais simples de obter a vitamina. mas, em muitos casos, a suplementação e ajustes na alimentação são necessários.