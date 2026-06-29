Hospital Dia da Criança atinge capacidade máxima e passa a atender somente casos de urgência em Passo Fundo

O Hospital Dia da Criança (HDC) de Passo Fundo ativou, nesta segunda-feira (29), o Plano de Contingência Assistencial Institucional para enfrentar a sobrecarga operacional na unidade.
Conforme a prefeitura, o elevado número de crianças com síndromes respiratórias graves fez o local atingir a capacidade máxima de atendimento.
De acordo com dados da Secretaria da Saúde, 216 crianças já foram hospitalizadas por complicações do quadro desde o começo do ano até agora, sendo que uma criança e um adolescente morreram de influenza.
Com as novas regras do plano, o hospital passa a receber exclusivamente pacientes que necessitam de atendimento de urgência. A instituição prioriza os casos agudos e preserva a sua força de atendimento neste período de maior pressão sobre os serviços de saúde.
Demais pacientes são orientados a buscar outros hospitais ou unidades de saúde do município.
— A ativação do plano de contingência é uma medida necessária para manter a capacidade de resposta, assegurando assistência aos pacientes que mais precisam — reitera a secretária municipal de Saúde, Caroline Gosch.
Vacinação disponível
Diante do aumento dos casos de doenças respiratórias, a Secretaria Municipal de Saúde também reforça a importância da vacinação contra a gripe, especialmente entre os grupos prioritários.
Crianças de seis meses a menores de seis anos fazem parte do público apto a receber a vacina, que contribui para reduzir complicações, internações e a pressão sobre os serviços de saúde.