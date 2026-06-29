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Hospital Dia da Criança atinge capacidade máxima e passa a atender somente casos de urgência em Passo Fundo

Unidade ativou o Plano de Contingência Assistencial nesta segunda (29) diante do aumento de casos de síndromes respiratórias

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