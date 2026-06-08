Hospital de Clínicas de Carazinho opera no limite e prioriza emergências graves

Hospital alerta que atendimentos de menor complexidade podem enfrentar demora. Hospital de Clínicas de Carazinho / Divulgação

O Hospital de Clínicas de Carazinho, no norte do Estado, atingiu a capacidade máxima de atendimento. Houve aumento no número de atendimentos de urgência e emergência, além de pacientes em estado grave.

Segundo comunicado divulgado pela instituição, há 16 pacientes em ventilação mecânica, quadro que exige cuidados intensivos e mobiliza grande parte da estrutura hospitalar.

Diante da lotação, o hospital alerta que situações de menor complexidade podem enfrentar demora e reforça que o acesso à emergência deve ocorrer apenas em situações que realmente demandem atendimento hospitalar imediato.

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Conforme o HCC, permanecem como prioridade casos de urgência e emergência, como dor intensa no peito, falta de ar, alterações neurológicas e traumas graves.

O hospital orienta que pessoas com sintomas como dores leves, febre baixa ou outros quadros sem sinais de gravidade procurem atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), evitando sobrecarregar a emergência.