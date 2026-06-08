Saúde

Superlotação
Notícia

Hospital de Clínicas de Carazinho opera no limite e prioriza emergências graves

Instituição orienta que pessoas com sintomas sem sinais de gravidade procurem atendimento na UPA ou nas Unidades Básicas de Saúde 

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS