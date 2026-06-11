Gripe avança e força duas escolas a suspenderem aulas em Rodeio Bonito

Duas escolas somam 56 casos positivos da doença. Jefferson Botega / Agencia RBS

Duas escolas de Rodeio Bonito, no norte do Estado, suspenderam as aulas presenciais em razão do aumento de casos de influenza entre estudantes e servidores.

A medida passou a valer na tarde de quarta-feira (10). O retorno das aulas está previsto para a próxima segunda-feira (15).

A suspensão ocorre na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as duas escolas somam 56 casos positivos da doença.

Na Escola Santa Bárbara, que atende 102 alunos da educação infantil e do ensino fundamental, foram registrados 50 estudantes e três servidores com diagnóstico positivo para influenza. Já na Graciliano Ramos, três alunos testaram positivo e outros três apresentaram sintomas gripais e atestado médico.

Conforme a secretaria, o município contabiliza cerca de 160 casos confirmados de influenza. Apesar do aumento na procura por atendimentos relacionados a sintomas gripais, não há pacientes internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nem registro de mortes pela doença.

A secretaria também esclareceu que a suspensão das aulas foi uma decisão administrativa adotada pelas escolas em conjunto com a Secretaria de Educação. Não houve recomendação da Vigilância Epidemiológica para o fechamento das unidades de ensino.

A vacinação contra a gripe segue disponível para toda a população nas unidades de saúde do município.