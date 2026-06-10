Saúde

Programa SUS Gaúcho
Notícia

Fila por consulta com oftalmologista cai 72% na região de Passo Fundo; espera por cirurgia de joelho reduz 5%

Diferença entre os resultados está relacionada à complexidade dos serviços ofertados e à capacidade de adesão dos prestadores ao programa estadual

Alessandra Hoppen

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