Farmácias registram alta procura e vendem mais de 60 mil medicamentos contra gripe

Medicamentos mais prescritos são os Anti-inflamatórios. I Viewfinder / stock.adobe.com

Em Passo Fundo, no norte do Estado, mais de 60 mil unidades de medicamentos multissintomáticos para o tratamento da gripe foram vendidos entre março e junho deste ano. O número é o registro de apenas uma rede de farmácia, a São João.

De acordo com a empresa, o medicamento mais vendido foi o que combina dipirona monoidratada, maleato de clorfeniramina e cafeína, conhecido como Benegripe, com cerca de 25 mil unidades vendidas em um mês.

Em segundo lugar foi o combinado de maleato de clorfeniramina, paracetamol e cloridrato de fenilefrina, o Cimegripe, seguido pelo Descongex Plus, que possui maleato de bronfeniramina e maleato de clorfeniramina.

O período entre o outono e inverno é considerado o mais crítico para casos de síndromes respiratórias, levando em consideração a umidade e o hábito da população de ficar em ambientes mais fechados.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, Passo Fundo conta com 322 hospitalizações e 13 óbitos pelas doenças.

Perigos da automedicação

De acordo com o médico pneumologista do Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo, Gustavo Picolotto, os antinflamatórios e os corticoides são os remédios mais prescritos durante um episódio gripal, mas ele alerta para os riscos da automedicação:

— É importante que consulte um médico para identificar qual a causa, o vírus. Além de muitos utilizarem equivocamente antibióticos para quadros gripas, o paciente também pode ter alguma doença pré-existente que o impeça de fazer uso dos anti-inflamatórios, por exemplo.

Picolotto explica que antibióticos combatem infecções bacterianas, enquanto os quadros gripais, como a Influenza e a Covid-19, são causados por vírus: