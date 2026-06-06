Estado amplia leitos para tratar casos respiratórios em Passo Fundo; saiba onde buscar atendimento

Os hospitais de Passo Fundo foram contemplados com seis novos leitos para atendimento de pacientes adultos com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), financiados pelo governo do Estado.
A medida busca reforçar a capacidade da rede hospitalar durante o inverno, período em que aumenta a procura por atendimento em razão das doenças respiratórias.
Na cidade, o reforço será dividido entre o Hospital de Clínicas (HC), que receberá quatro leitos, e o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), que contará com mais dois leitos adultos. Juntos, os hospitais atendem pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para procedimentos de média e alta complexidade.
As vagas terão custeio estadual pelos próximos noventa dias, conforme previsto na Portaria nº 347/2026, publicada em 13 de maio.
— Com esses novos leitos adultos garantimos atendimento mais próximo da população e reduzimos a pressão sobre os grandes centros durante o período de maior circulação de vírus respiratórios — destaca a secretária da Saúde, Lisiane Fagundes.
Na região, além de Passo Fundo, as cidades contempladas são Erechim, Frederico Westphalen, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Sananduva, Seberi, Tapejara e Tenente Portela. No total, foram abertos 446 novos leitos adultos em 79 hospitais do Estado.
Desde o início do ano, Passo Fundo registra 13 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave. Destas, 10 foram por Influenza, 2 por covid-19 e outra não identificada. Ao menos 297 pessoas já foram hospitalizadas pela doença.
Orientação ao apresentar sintomas
Ao apresentar sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza e mal-estar, a orientação da secretaria municipal de saúde é que a população procure, inicialmente, as unidades de atenção primária.
Estes locais são a principal porta de entrada do SUS, e possuem capacidade para fazer o diagnóstico inicial e o acompanhamento dos pacientes com quadros respiratórios leves e moderados.
— Os serviços de urgência e emergência devem ser procurados apenas em situações de agravamento do quadro clínico, como falta de ar, dificuldade para respirar, febre persistente mesmo após o uso correto de medicação, cansaço extremo, sinais de desidratação ou piora significativa do estado geral — orienta a secretária municipal de Saúde, Carolina Gosch.
A população também é orientada a manter medidas simples de prevenção, como higienizar frequentemente as mãos, manter os ambientes ventilados, evitar contato próximo quando estiver com sintomas respiratórios e manter a caderneta de vacinação atualizada.
Para ampliar o acesso aos atendimentos durante o período de maior circulação de vírus respiratórios, a prefeitura ampliou a oferta de consultas em unidades estratégicas:
- Cais Petrópolis: atende de segunda a sexta-feira, das 7h à 1h da madrugada, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h
- UBS Petrópolis: oferece atendimento ampliado de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h
Vacinação
Além da ampliação da assistência, a vacinação contra a gripe e outras doenças respiratórias também estão disponíveis a população nas 26 salas de vacinação.
— A vacinação é uma das principais formas de prevenção, reduzindo o risco de internações e casos graves, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, gestantes e crianças menores de seis anos — reforça Caroline.
Até agora, foram aplicadas cerca de 48 mil doses da vacina no município. Entre os grupos prioritários, foram aplicadas 26.053 doses, alcançando cobertura vacinal de 47,9%. Os índices atuais são:
- 36% entre crianças de seis meses a menores de seis anos
- 45% entre gestantes
- 52% entre pessoas com 60 anos ou mais.