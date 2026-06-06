Estado amplia leitos para tratar casos respiratórios em Passo Fundo; saiba onde buscar atendimento

Hospital de Clínicas e São Vicente de Paulo são os contemplados Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Os hospitais de Passo Fundo foram contemplados com seis novos leitos para atendimento de pacientes adultos com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), financiados pelo governo do Estado.

A medida busca reforçar a capacidade da rede hospitalar durante o inverno, período em que aumenta a procura por atendimento em razão das doenças respiratórias.

Na cidade, o reforço será dividido entre o Hospital de Clínicas (HC), que receberá quatro leitos, e o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), que contará com mais dois leitos adultos. Juntos, os hospitais atendem pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para procedimentos de média e alta complexidade.

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As vagas terão custeio estadual pelos próximos noventa dias, conforme previsto na Portaria nº 347/2026, publicada em 13 de maio.

— Com esses novos leitos adultos garantimos atendimento mais próximo da população e reduzimos a pressão sobre os grandes centros durante o período de maior circulação de vírus respiratórios — destaca a secretária da Saúde, Lisiane Fagundes.

Na região, além de Passo Fundo, as cidades contempladas são Erechim, Frederico Westphalen, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Sananduva, Seberi, Tapejara e Tenente Portela. No total, foram abertos 446 novos leitos adultos em 79 hospitais do Estado.

Desde o início do ano, Passo Fundo registra 13 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave. Destas, 10 foram por Influenza, 2 por covid-19 e outra não identificada. Ao menos 297 pessoas já foram hospitalizadas pela doença.

Orientação ao apresentar sintomas

Ao apresentar sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza e mal-estar, a orientação da secretaria municipal de saúde é que a população procure, inicialmente, as unidades de atenção primária.

Estes locais são a principal porta de entrada do SUS, e possuem capacidade para fazer o diagnóstico inicial e o acompanhamento dos pacientes com quadros respiratórios leves e moderados.

— Os serviços de urgência e emergência devem ser procurados apenas em situações de agravamento do quadro clínico, como falta de ar, dificuldade para respirar, febre persistente mesmo após o uso correto de medicação, cansaço extremo, sinais de desidratação ou piora significativa do estado geral — orienta a secretária municipal de Saúde, Carolina Gosch.

A população também é orientada a manter medidas simples de prevenção, como higienizar frequentemente as mãos, manter os ambientes ventilados, evitar contato próximo quando estiver com sintomas respiratórios e manter a caderneta de vacinação atualizada.

Para ampliar o acesso aos atendimentos durante o período de maior circulação de vírus respiratórios, a prefeitura ampliou a oferta de consultas em unidades estratégicas:

Cais Petrópolis : atende de segunda a sexta-feira, das 7h à 1h da madrugada, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h

: atende de segunda a sexta-feira, das 7h à 1h da madrugada, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h UBS Petrópolis: oferece atendimento ampliado de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h

Vacinação

Além da ampliação da assistência, a vacinação contra a gripe e outras doenças respiratórias também estão disponíveis a população nas 26 salas de vacinação.

— A vacinação é uma das principais formas de prevenção, reduzindo o risco de internações e casos graves, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, gestantes e crianças menores de seis anos — reforça Caroline.

Até agora, foram aplicadas cerca de 48 mil doses da vacina no município. Entre os grupos prioritários, foram aplicadas 26.053 doses, alcançando cobertura vacinal de 47,9%. Os índices atuais são:

36% entre crianças de seis meses a menores de seis anos

entre crianças de seis meses a menores de seis anos 45% entre gestantes

entre gestantes 52% entre pessoas com 60 anos ou mais.