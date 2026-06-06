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Estado amplia leitos para tratar casos respiratórios em Passo Fundo; saiba onde buscar atendimento

Novas vagas terão custeio estadual por 90 dias e reforçam rede hospitalar no inverno

Eduarda Costa

Repórter

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