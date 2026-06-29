Doação de sangue tem queda de 20% por conta do inverno em Passo Fundo

O número de doações de sangue tem registrado queda desde o inicio do inverno em Passo Fundo, no norte do Estado.
De acordo com o Hemocentro Regional do município, o Hemopasso, o número de doações já diminuiu em 20% desde a chegada do frio. O número de casos de gripe também tem contribuído para a diminuição.
Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, o município soma 366 internações e 14 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026.
Segundo a coordenadora de captação da instituição, Alexandra Mazzoca, há necessidade de reforçar estoques dos grupos de sangue O+, A-, B- e O- (doador universal):
— Quem está com resfriado, gripe, e problemas respiratórios não pode fazer a doação. Por esse motivo tivemos uma queda dos estoques, mas quem está saudável ainda pode doar.
O Hemopasso atende mais de 150 municípios e 47 hospitais na região. Pela grande demanda, a unidade convoca pessoas aptas para a coleta do sangue.
A recomendação do Ministério da Saúde é que aguarde sete dias após o fim dos sintomas gripais — como coriza, febre, tosse e dor de garganta — para doar. Nos casos mais complexos, é necessário aguardar mais, a partir da orientação médica.
Como fazer a doação
A doação no Hemopasso funciona por agendamento. Quem quiser contribuir, pode marcar o agendamento de forma online ou pelo número (54) 98434-7353.
A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, na Avenida Sete de Setembro, 1055, em frente ao Parque da Gare. Para realizar a doação, é necessário atender aos seguintes critérios:
- Estar em boas condições de saúde
- Estar com doenças crônicas controladas, como hipertensão ou diabetes
- Apresentar documento de identificação oficial com foto
- Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsável legal
- Pesar no mínimo 50 quilos
- Não estar em jejum. O doador deve estar bem alimentado, mas deve evitar alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação
- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas
- Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação
- Não fumar pelo menos duas horas antes da doação
- Recomenda-se reforço na hidratação.