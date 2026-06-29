Doação de sangue tem queda de 20% por conta do inverno em Passo Fundo

Unidade recebe doadores por agendamento. Eduarda Costa / Agencia RBS

O número de doações de sangue tem registrado queda desde o inicio do inverno em Passo Fundo, no norte do Estado.

De acordo com o Hemocentro Regional do município, o Hemopasso, o número de doações já diminuiu em 20% desde a chegada do frio. O número de casos de gripe também tem contribuído para a diminuição.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, o município soma 366 internações e 14 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026.

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Segundo a coordenadora de captação da instituição, Alexandra Mazzoca, há necessidade de reforçar estoques dos grupos de sangue O+, A-, B- e O- (doador universal):

— Quem está com resfriado, gripe, e problemas respiratórios não pode fazer a doação. Por esse motivo tivemos uma queda dos estoques, mas quem está saudável ainda pode doar.

O Hemopasso atende mais de 150 municípios e 47 hospitais na região. Pela grande demanda, a unidade convoca pessoas aptas para a coleta do sangue.

A recomendação do Ministério da Saúde é que aguarde sete dias após o fim dos sintomas gripais — como coriza, febre, tosse e dor de garganta — para doar. Nos casos mais complexos, é necessário aguardar mais, a partir da orientação médica.

Como fazer a doação

Doação pode ser feita três vezes por ano por mulheres, e quatro por homens. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A doação no Hemopasso funciona por agendamento. Quem quiser contribuir, pode marcar o agendamento de forma online ou pelo número (54) 98434-7353.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, na Avenida Sete de Setembro, 1055, em frente ao Parque da Gare. Para realizar a doação, é necessário atender aos seguintes critérios: