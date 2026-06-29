Saúde

Saúde em jogo
Notícia

Doação de sangue tem queda de 20% por conta do inverno em Passo Fundo

Hemocentro Regional, que atende mais de 150 municípios e 47 hospitais na região, necessita de doações de diversos tipos sanguíneos

Heloisa Gamero

Repórter

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