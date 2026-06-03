Saúde

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Criança de Chapada aguarda decisão da Justiça para receber medicamento importado que custa R$ 600 mil

Diagnosticado com a síndrome hemolítico-urêmica atípica, o menino de três anos está internado em Passo Fundo e depende do remédio

Luiz Otávio Calderan

Repórter

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