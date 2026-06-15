Saúde

Referência regional
Notícia

Centro Oncológico Infantojuvenil do Hospital São Vicente de Paulo completa 10 anos de funcionamento em Passo Fundo

Cerca de 100 crianças e adolescentes são atendidos por semana; local dispõe de 18 leitos exclusivos para oncologia pediátrica

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS