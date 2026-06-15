Centro Oncológico Infantojuvenil do Hospital São Vicente de Paulo completa 10 anos de funcionamento em Passo Fundo

Uma média de 100 crianças e adolescentes passam pelo ambulatório a cada semana. Hospital São Vicente de Paulo / Divulgação

O Centro Oncológico Infantojuvenil do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo Fundo, no norte do Estado, celebra dez anos de funcionamento nesta segunda-feira (15). Referência para cerca de 2 milhões de pessoas na região, o local oferece tratamento de alta complexidade para tratamento de câncer.

São 18 leitos exclusivos para internação de oncologia pediátrica. Para tornar o dia a dia do tratamento mais acolhedor, o Centro tem detalhes inspirados no espaço sideral, com mascotes que incentivam crianças e adolescentes a lutarem em cada etapa do tratamento.

Para o coordenador e médico oncologista Pablo Santiago, são estes detalhes que fazem a jornada dos pacientes ser menos dolorosa:

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— Sonhos são interrompidos, a rotina muda completamente e o medo passa a fazer parte dos dias. Mas é justamente nesse cenário de incertezas que o Centro se transforma em um porto seguro, oferecendo e um cuidado integral que acolhe não apenas o paciente, mas todos que caminham ao seu lado — afirma.

Atendimento humanizado

Uma média de 100 crianças e adolescentes passam pelo ambulatório a cada semana, para consultas, exames, quimioterapia e acompanhamento multiprofissional. Estão envolvidos médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, dentistas e serviços de apoio.

— São especialistas que acolhem, confortam e celebram vitórias. Com competência e dedicação, se tornam verdadeiros anjos na vida dessas crianças e de suas famílias — destaca o superintendente executivo do HSVP, Ilário De David.

Além do serviço de saúde, brincadeiras e atividades culturais também fazem parte da rotina dos pacientes. Entre as iniciativas está o Mercadinho da OncoPedi, projeto que recompensa, com uma moeda simbólica, quem cumprir certas atividades como fazer exames, quimioterapia e até tomar banho.

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Já para facilitar o retorno às atividades escolares, um projeto entre o Ministério Público gaúcho e a prefeitura, faz com que pedagogas mantenham contato permanente com as escolas de origem, adaptando conteúdos e acompanhando o processo de aprendizagem.

Diagnóstico precoce

O HSVP também desempenha campanhas educativas voltadas à qualificação dos profissionais de saúde para conscientização dos sinais de alerta para o câncer.

Palidez, febre prolongada, perda de peso inexplicada, dores persistentes, manchas roxas, caroços pelo corpo e alterações na visão estão entre sintomas que merecem investigação.