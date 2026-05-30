Vacinação contra a gripe será retomada na segunda-feira em Passo Fundo

Imunização estava suspensa desde a última terça (26), em razão do fim dos estoques. Andressa Zorzetto / PMPF / Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (1º), a vacina contra a gripe voltará a ficar disponível em Passo Fundo. A retomada da aplicação será possível devido a uma nova remessa de doses recebida na sexta-feira (29).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização estará disponível nas 26 salas de vacinação da cidade, enquanto houver doses. A imunização estava suspensa desde a última terça (26), em razão do fim dos estoques.

Leia Mais Passo Fundo recebe nova remessa de medicamento contra gripe, mas segue com estoque irregular

Neste ano, Passo Fundo aplicou 47.382 doses da vacina contra a gripe. Entre os grupos prioritários, foram administradas 26.053 doses, o que representa uma cobertura vacinal de 48%. Os índices alcançados até o momento são:

36% entre crianças de seis meses a menores de seis anos

entre crianças de seis meses a menores de seis anos 45% entre gestantes

entre gestantes 52% entre pessoas com 60 anos ou mais.

Apesar da ampliação da campanha, a secretária de Saúde, Caroline Gosch, reforça a importância da vacinação entre os grupos mais vulneráveis:

— Estamos mantendo a vacina disponível para todos os públicos enquanto houver doses, mas é fundamental que crianças, gestantes e idosos procurem as unidades de saúde para se imunizar. São esses grupos que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença.

A secretária também lembrou que o município disponibiliza horários ampliados para facilitar o acesso da população à imunização.

Locais de vacinação

Central de Vacinas

CAIS Hípica

CAIS Boqueirão

CAIS Vila Luiza

CAIS São Cristóvão

ESF Operária

ESF São José

ESF São Luiz Gonzaga

ESF Adolfo Groth

ESF Donária / Santa Marta

ESF Mattos

ESF Nenê Graeff

ESF Jerônimo Coelho

ESF Planaltina

ESF São Cristóvão

ESF Valinhos

ESF Ricci

ESF Zachia

ESF Adirbal Corralo

ESF Jaboticabal

ESF Caic Edu Azambuja

UBS Parque Farroupilha

UBS Jardim América

UBS Vila Nova / Santa Maria

UBS Annes

UBS Petrópolis

Horários