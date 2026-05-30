Vacinação contra a gripe será retomada na segunda-feira em Passo Fundo

A partir da próxima segunda-feira (1º), a vacina contra a gripe voltará a ficar disponível em Passo Fundo. A retomada da aplicação será possível devido a uma nova remessa de doses recebida na sexta-feira (29).
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização estará disponível nas 26 salas de vacinação da cidade, enquanto houver doses. A imunização estava suspensa desde a última terça (26), em razão do fim dos estoques.
Neste ano, Passo Fundo aplicou 47.382 doses da vacina contra a gripe. Entre os grupos prioritários, foram administradas 26.053 doses, o que representa uma cobertura vacinal de 48%. Os índices alcançados até o momento são:
- 36% entre crianças de seis meses a menores de seis anos
- 45% entre gestantes
- 52% entre pessoas com 60 anos ou mais.
Apesar da ampliação da campanha, a secretária de Saúde, Caroline Gosch, reforça a importância da vacinação entre os grupos mais vulneráveis:
— Estamos mantendo a vacina disponível para todos os públicos enquanto houver doses, mas é fundamental que crianças, gestantes e idosos procurem as unidades de saúde para se imunizar. São esses grupos que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença.
A secretária também lembrou que o município disponibiliza horários ampliados para facilitar o acesso da população à imunização.
Locais de vacinação
- Central de Vacinas
- CAIS Hípica
- CAIS Boqueirão
- CAIS Vila Luiza
- CAIS São Cristóvão
- ESF Operária
- ESF São José
- ESF São Luiz Gonzaga
- ESF Adolfo Groth
- ESF Donária / Santa Marta
- ESF Mattos
- ESF Nenê Graeff
- ESF Jerônimo Coelho
- ESF Planaltina
- ESF São Cristóvão
- ESF Valinhos
- ESF Ricci
- ESF Zachia
- ESF Adirbal Corralo
- ESF Jaboticabal
- ESF Caic Edu Azambuja
- UBS Parque Farroupilha
- UBS Jardim América
- UBS Vila Nova / Santa Maria
- UBS Annes
- UBS Petrópolis
Horários
- UBS e ESF: segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30min
- UBS Petrópolis: sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h
- Central de Vacinas: segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 16h30min
- Cais: segunda a sexta, das 8h às 18h; e aos sábados, das 8h às 11h30min.