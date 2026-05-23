Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população em Passo Fundo; veja onde tomar a dose

Dose estará em todas as salas de vacinação a partir de segunda-feira (25). Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A campanha de imunização contra a gripe foi ampliada para toda a população em Passo Fundo, no norte do Estado, a partir deste sábado (23). A vacina está disponível na UBS Petrópolis e, a partir de segunda-feira (25), estará nas 26 salas de vacina da cidade, enquanto houver doses disponíveis.

Conforme informações repassadas pela prefeitura, a definição em abrir à população foi possível após o recebimento de uma nova remessa com 6.540 doses enviada pelo Governo do Estado na sexta-feira (22).

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Até o momento, o município já aplicou 37.180 doses da vacina contra a Influenza. Entre os grupos prioritários foram aplicadas 22.601 doses, o que representa cobertura vacinal de 41,55%.

Destes, foram aplicadas 3.312 doses em crianças de até seis anos; 758 em gestantes; e 18.531 em idosos. As demais aplicações contemplam públicos como professores, profissionais da saúde, forças de segurança, pessoas com comorbidades e outros grupos incluídos na campanha nacional de vacinação.

— A vacinação contra a gripe é a principal ferramenta para evitar as doenças respiratórias graves, e evitar as hospitalizações. Então, estamos pedindo para que toda a população vá até as salas de vacina para se vacinar — destaca a secretária municipal de Saúde, Caroline Gosch.

Passo Fundo soma três mortes por influenza em 2026. As vítimas são uma menina, com idade entre um e quatro anos, uma adolescente, com idade entre 12 e 19 anos, e uma idosa com mais de 80 anos. Nenhuma delas estava vacinada contra a gripe.

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A orientação da Secretaria de Saúde é para que a população procure a unidade mais próxima e aproveite a ampliação da campanha para garantir a proteção antes da chegada do inverno.

Locais de vacinação

Central de Vacinas

CAIS Hípica

CAIS Boqueirão

CAIS Vila Luiza

CAIS São Cristóvão

ESF Operária

ESF São José

ESF São Luiz Gonzaga

ESF Adolfo Groth

ESF Donária / Santa Marta

ESF Mattos

ESF Nenê Graeff

ESF Jerônimo Coelho

ESF Planaltina

ESF São Cristóvão

ESF Valinhos

ESF Ricci

ESF Zachia

ESF Adirbal Corralo

ESF Jaboticabal

ESF Caic Edu Azambuja

UBS Parque Farroupilha

UBS Jardim América

UBS Vila Nova / Santa Maria

UBS Annes

UBS Petrópolis

Horários de vacinação