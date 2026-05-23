Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população em Passo Fundo; veja onde tomar a dose

A campanha de imunização contra a gripe foi ampliada para toda a população em Passo Fundo, no norte do Estado, a partir deste sábado (23). A vacina está disponível na UBS Petrópolis e, a partir de segunda-feira (25), estará nas 26 salas de vacina da cidade, enquanto houver doses disponíveis.
Conforme informações repassadas pela prefeitura, a definição em abrir à população foi possível após o recebimento de uma nova remessa com 6.540 doses enviada pelo Governo do Estado na sexta-feira (22).
Até o momento, o município já aplicou 37.180 doses da vacina contra a Influenza. Entre os grupos prioritários foram aplicadas 22.601 doses, o que representa cobertura vacinal de 41,55%.
Destes, foram aplicadas 3.312 doses em crianças de até seis anos; 758 em gestantes; e 18.531 em idosos. As demais aplicações contemplam públicos como professores, profissionais da saúde, forças de segurança, pessoas com comorbidades e outros grupos incluídos na campanha nacional de vacinação.
— A vacinação contra a gripe é a principal ferramenta para evitar as doenças respiratórias graves, e evitar as hospitalizações. Então, estamos pedindo para que toda a população vá até as salas de vacina para se vacinar — destaca a secretária municipal de Saúde, Caroline Gosch.
Passo Fundo soma três mortes por influenza em 2026. As vítimas são uma menina, com idade entre um e quatro anos, uma adolescente, com idade entre 12 e 19 anos, e uma idosa com mais de 80 anos. Nenhuma delas estava vacinada contra a gripe.
A orientação da Secretaria de Saúde é para que a população procure a unidade mais próxima e aproveite a ampliação da campanha para garantir a proteção antes da chegada do inverno.
Locais de vacinação
- Central de Vacinas
- CAIS Hípica
- CAIS Boqueirão
- CAIS Vila Luiza
- CAIS São Cristóvão
- ESF Operária
- ESF São José
- ESF São Luiz Gonzaga
- ESF Adolfo Groth
- ESF Donária / Santa Marta
- ESF Mattos
- ESF Nenê Graeff
- ESF Jerônimo Coelho
- ESF Planaltina
- ESF São Cristóvão
- ESF Valinhos
- ESF Ricci
- ESF Zachia
- ESF Adirbal Corralo
- ESF Jaboticabal
- ESF Caic Edu Azambuja
- UBS Parque Farroupilha
- UBS Jardim América
- UBS Vila Nova / Santa Maria
- UBS Annes
- UBS Petrópolis
Horários de vacinação
- UBS e ESF: Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min
- Central de Vacinas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30min
- Cais: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30; Sábados, das 8h às 11h30min