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Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população em Passo Fundo; veja onde tomar a dose

Imunização está disponível neste sábado (23) na UBS Petrópolis, e a partir de segunda-feira (25), em todas as 26 salas de vacina

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