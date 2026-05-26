Vacina da gripe esgota e medicamento que trata a doença tem estoque baixo em Passo Fundo

Mais de 6,5 mil doses foram aplicadas na cidade nos últimos dias. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os estoques de vacina da gripe em Passo Fundo, no norte do Estado, esgotaram na manhã desta terça-feira (26). A vacinação havia sido ampliada para toda a população no último sábado (23), após o recebimento de remessa com 6.540 doses enviada pelo Governo do Estado.

Além do imunizante, o medicamento fosfato de oseltamivir, popularmente conhecido como Tamiflu, usado no tratamento contra a influenza, tem estoque baixo nas unidades de saúde.

Conforme a secretaria municipal de Saúde, havia pouco mais de 70 cartelas nas unidades dos bairros, e outras 90 na farmácia central.

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— Estamos sem doses da vacina disponível, assim como o Tamiflu, que deve esgotar. Ambos dependem de envio do Ministério da Saúde para as coordenadorias e para os municípios. Seguimos em conversa e cobranças com o Ministério para que a gente possa disponibilizar para a população — explicou a secretária Carolina Gosch.

Ainda não há previsão para a chegada de novas remessas da vacina ou do medicamento em Passo Fundo. Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) disse que 536 mil doses de vacina da gripe devem chegar ao RS na quarta-feira (27).