Saúde

Contra influenza
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Vacina da gripe esgota e medicamento que trata a doença tem estoque baixo em Passo Fundo

Imunizante terminou três dias após ampliação da campanha para a população geral. RS deve receber remessa na quarta (27)

Eduarda Costa

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Tatiana Tramontina

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