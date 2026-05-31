Saúde

Dia Mundial sem Tabaco
Notícia

Quase 600 pessoas buscaram ajuda para parar de fumar em 2025 em Passo Fundo

Número de pessoas que buscaram tratamento subiu mais de 50% em um ano. Programa Nacional de Controle do Tabagismo é porta de entrada

Tatiana Tramontina

Repórter

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