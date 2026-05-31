Quase 600 pessoas buscaram ajuda para parar de fumar em 2025 em Passo Fundo

No último ano, 432 cidades participaram do programa. Ulisses Castro / Agencia RBS

A procura por ajuda para parar de fumar aumentou em Passo Fundo, no norte do Estado. Somente em 2025, 584 pessoas buscaram atendimento no Programa Nacional de Controle do Tabagismo no município. O número representa um aumento de mais de 50% em relação a 2024, quando foram registrados 377 pacientes.

A maior parte do público atendido é formada por mulheres e quase metade delas tem mais de 60 anos. Muitas carregam histórias parecidas: começaram a fumar ainda jovens e passaram décadas convivendo com a dependência.

O tratamento é gratuito e oferecido nas unidades de saúde de mais de 400 cidades do Rio Grande do Sul. Antes de iniciar o acompanhamento, o paciente passa por uma avaliação clínica e pode optar pelo tratamento individual ou em grupo.

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Segundo Fernanda Xavier Gomes da Silva Mello, referência do Programa de Controle do Tabagismo da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), o primeiro passo é procurar a unidade de saúde de referência.

— Aquele usuário que tem desejo de parar de fumar, a gente recomenda que procure sua unidade de saúde e se informe sobre como funcionam os atendimentos e grupos ativos — explica.

O crescimento também aparece em todo o Rio Grande do Sul. Em 2024, o programa estava presente em 405 municípios. No último ano, o número subiu para 432 cidades participantes. O total de pessoas atendidas chegou a 28,4 mil pacientes.

Além dos impactos no pulmão, o cigarro pode causar prejuízos em diferentes partes do organismo. De acordo com o pneumologista Vinícius Buaes Dal Maso, o tabagismo provoca uma inflamação crônica no corpo.

— O cigarro atua nos mais diversos sistemas. Temos efeitos neurológicos, cardiovasculares, aumento do risco de infarto, derrame, além dos prejuízos respiratórios — afirma.

"É parar ou parar"

Foi depois de enfrentar um problema de saúde que Sandra Amélia de Oliveira decidiu buscar ajuda. A recepcionista começou a fumar aos 15 anos e manteve o hábito por cerca de três décadas. Chegou a consumir um maço por dia.

— Ia ficar sem cigarro, tinha três, quatro cigarros já começava a dar um nervoso. Tinha que comprar outra carteira, precisava ter reservado ali — relembra.

A decisão de abandonar o cigarro veio após o diagnóstico de trombose. Sandra deixou o cigarro em julho do ano passado.

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— O médico falou: “é parar ou parar”. Disse que eu poderia até morrer se continuasse fumando — conta.

A história de Mariele Kling de Queiroz também começou cedo. Ela fumou pela primeira vez aos 13 anos e hoje, perto dos 50, decidiu procurar apoio para tentar largar o hábito.