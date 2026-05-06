Passo Fundo tem aumento de 30% nos casos de infecções respiratórias agudas

Ministério da Saúde recomenda vacinação em dia. Charles Guerra / Agencia RBS

O Hospital Municipal de Passo Fundo registrou um crescimento de 30% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em adultos entre abril e março de 2026, cenário que acompanha a elevação estadual.

Em março foram 668 casos atendidos; já em abril, o número subiu para 869. Só nos primeiros dias de maio, a instituição recebeu 266 pacientes com algum tipo de SRAG — quadro que abrange diagnósticos como covid-19, influenza e vírus sincicial respiratório.

No Hospital de Clínicas (HC), nos meses de março e abril, 50 pessoas apresentaram resultado positivo para a síndrome. Já o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) não informou números, mas disse que os casos atendidos estão dentro do esperado.

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Conforme dados da secretaria estadual da Saúde (SES), Passo Fundo soma 176 hospitalizações por SRAG e um óbito. A maioria dos casos graves estão concentrados entre idosos e crianças.

No início de maio, o governo do Rio Grande do Sul publicou um decreto que estabelece estado de emergência na saúde pública para a prevenção e enfrentamento da crise de SRAG. Em todo o Estado, houve aumento superior a 500% nas hospitalizações decorrentes de influenza.

O que é e como agir

Em casos mais extremos, paciente pode necessitar hidratação venosa e oxigenoterapia. Salmo Duarte / Agencia RBS

A SRAG é uma definição clínica utilizada para identificar e monitorar infecções respiratórias agudas com potencial de disseminação e impacto na saúde pública.

De acordo com o Ministério da Saúde, em alguns casos, o paciente pode necessitar de hidratação venosa e oxigenoterapia, além do uso de antivirais ou antibióticos. Quanto às medidas de prevenção e controle, destacam-se: