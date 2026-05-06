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Passo Fundo tem aumento de 30% nos casos de infecções respiratórias agudas

Município segue tendência estadual e registra 1.537 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos últimos dois meses

Heloisa Gamero

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