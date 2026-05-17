Passo Fundo registra morte de criança por influenza; óbito de adolescente está em investigação

Uma criança de idade entre um e quatro anos morreu por complicações do vírus da influenza em Passo Fundo, no norte do RS. O óbito ocorreu entre os dias 12 e 18 de abril, mas foi confirmado pelo Estado em atualização neste domingo (17).
A morte é a primeira causada pela gripe no município em 2026. De acordo com dados do painel da Secretaria Estadual da Saúde (SES), trata-se de uma menina que não estava vacinada.
Além da criança, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) investiga a morte de uma adolescente por complicações respiratórias. Até o momento, não há confirmação de qual vírus teria vitimado a jovem, com idade entre 12 e 19 anos.
Até agora, Passo Fundo registra cinco óbitos por síndromes respiratórias graves. Além das duas vítimas, três idosos também morreram: dois por covid-19 e um por vírus não especificado.
Vacinação
A vacina contra a gripe está disponível em todas as 26 salas de vacina de Passo Fundo. No município, a cobertura vacinal está em 35% entre os grupos prioritários — abaixo da meta preconizada, de 90%.
Podem receber a vacina idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, entre outros. A secretaria municipal de Saúde avalia a ampliação da imunização para o público geral.
Horários de vacinação
- UBS e ESF: Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30
- Central de Vacinas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30
- Cais: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30; Sábados, das 8h às 11h30