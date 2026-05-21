Passo Fundo registra mais duas mortes por influenza; vítimas não estavam vacinadas

Passo Fundo soma três mortes por influenza em 2026. Eduarda Costa / Agencia RBS

Passo Fundo registrou mais duas mortes por complicações causadas pelo vírus da influenza. Os óbitos foram confirmados nesta quarta-feira (20) no painel da Secretaria Estadual da Saúde (SES). As vítimas são uma adolescente, com idade entre 12 e 19 anos, e uma idosa com mais de 80 anos. Nenhuma delas estava vacinada contra a gripe.

A morte da adolescente já estava em investigação pelo município. As mortes da adolescente e da idosa foram registradas nos dias 13 e 16 de maio. Com as confirmações, Passo Fundo soma três mortes por influenza em 2026. No Estado, 53 mortes pela doença foram registrados neste ano.

No último domingo (17), o Estado já havia confirmado a primeira morte causada pela doença no município neste ano. A vítima foi uma menina, com idade entre um e quatro anos, que morreu entre os dias 12 e 18 de abril em decorrência de complicações da gripe. Conforme dados da SES, ela também não havia recebido a vacina.

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Segundo informações do município, atualmente Passo Fundo contabiliza 24 hospitalizações por influenza, todas envolvendo pacientes não vacinados. A faixa etária com mais hospitalizações é de crianças entre um e quatro anos, com seis internados. Além disso, há um óbito ainda em investigação.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 41,55% do público prioritário recebeu a vacina contra a gripe até o momento — índice distante da meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde.

Vacinação

A vacina contra a gripe está disponível em todas as 26 salas de vacina de Passo Fundo. No município, a cobertura vacinal está em 35% entre os grupos prioritários — abaixo da meta preconizada, de 90%.

Questionada sobre a ampliação da vacinação para demais públicos, a prefeitura informou que a estratégia deve ser reavaliada a partir da chegada de novas doses, na sexta-feira (22).

Podem receber a vacina idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, entre outros. A secretaria municipal de Saúde avalia a ampliação da imunização para o público geral.

Horários de vacinação