Saúde

Síndromes respiratórias
Notícia

Passo Fundo registra mais duas mortes por influenza; vítimas não estavam vacinadas

Morte de adolescente em investigação foi confirmada pelo Estado. Prefeitura diz que deve reavaliar estratégia de vacinação

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS