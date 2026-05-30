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Passo Fundo recebe nova remessa de medicamento contra gripe, mas segue com estoque irregular 

De acordo com a Secretária de Saúde, nova remessa da medicação, recebida nesta quarta-feira (27), não atende metade do que foi solicitado   

Heloisa Gamero

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