Passo Fundo recebe nova remessa de medicamento contra gripe, mas segue com estoque irregular 

Uma nova remessa do medicamento fosfato de oseltamivir — popularmente conhecido como Tamiflu — foi recebida nesta quarta-feira (27) pela Secretária de Saúde de Passo Fundo, no norte do Estado. Apesar disso, farmácia do Cais Petrópolis ainda registra estoque insuficiente de medicamentos.
Na terça-feira (26), toda a rede pública de Saúde contava com apenas 160 caixas do medicamento em questão. Com a nova remessa, o município conta com 2,3 mil cartelas do Tamiflu em 75mg, 2,4 mil em 45mg e 900 em 30mg.
O antiviral é recomendado em grupos de risco que apresentam sintomas gripais, como idosos, crianças e pessoas com diabetes, doenças cardíacas, renais ou reumáticas, ou ainda que façam uso de medicações imunossupressoras para câncer.
De acordo com a secretaria, a nova remessa não atendeu metade do que foi solicitado, e que fluxo do medicamento segue alto.
Vacina contra Influenza
Os estoques do imunizante da gripe esgotaram na manhã de terça-feira (26) em Passo Fundo. A vacinação foi ampliada para toda a população, mas ainda não há previsão de chegada de nova remessa.
Conforme dados do painel do Governo do Estado, a cidade registra 59 hospitalizações e sete óbitos causados pelo vírus.