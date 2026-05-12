Passo Fundo amplia locais de vacinação contra a gripe; imunização segue para grupos prioritários

A partir desta terça-feira (12), a vacina contra a gripe está disponível em todas as 26 salas de vacina de Passo Fundo. A nova remessa com 7.740 doses foi entregue na segunda-feira (11) a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e segue destinada aos grupos prioritários.
Segundo a prefeitura, a ampliação da remessa permitirá reorganizar a distribuição entre as unidades de saúde e ampliar o acesso da população à imunização.
No município, a cobertura vacinal está em 33%, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde. Até agora, foram aplicadas mais de 28 mil doses. Destas, 18 mil são do grupo prioritário.
Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão SUS ou CPF, carteira de vacinação e comprovante de pertencimento ao grupo prioritário.
As doses seguem destinadas às pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinaram. O objetivo é reduzir casos graves, hospitalizações e mortes causadas pelo vírus da influenza.
Poderão receber a vacina idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes. Além destes, os seguintes públicos também se enquadram na campanha:
- Puérperas
- Povos indígenas e quilombolas;
- Pessoas em situação de rua;
- Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior;
- Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas;
- Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas;
- Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios;
- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
Horários de vacinação
- UBS e ESF: Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30
- Central de Vacinas: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30
- Cais: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30; Sábados, das 8h às 11h30