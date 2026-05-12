Passo Fundo amplia locais de vacinação contra a gripe; imunização segue para grupos prioritários

Doses seguem destinadas às pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinaram. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A partir desta terça-feira (12), a vacina contra a gripe está disponível em todas as 26 salas de vacina de Passo Fundo. A nova remessa com 7.740 doses foi entregue na segunda-feira (11) a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e segue destinada aos grupos prioritários.

Segundo a prefeitura, a ampliação da remessa permitirá reorganizar a distribuição entre as unidades de saúde e ampliar o acesso da população à imunização.

No município, a cobertura vacinal está em 33%, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde. Até agora, foram aplicadas mais de 28 mil doses. Destas, 18 mil são do grupo prioritário.

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Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão SUS ou CPF, carteira de vacinação e comprovante de pertencimento ao grupo prioritário.

As doses seguem destinadas às pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinaram. O objetivo é reduzir casos graves, hospitalizações e mortes causadas pelo vírus da influenza.

Poderão receber a vacina idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes. Além destes, os seguintes públicos também se enquadram na campanha:

Puérperas

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior;

Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Horários de vacinação