Saúde

Nova remessa
Notícia

Passo Fundo amplia locais de vacinação contra a gripe; imunização segue para grupos prioritários

Novo lote com mais de  doses será distribuído para grupos prioritários nas 26 salas de vacina da cidade

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS