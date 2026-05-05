Novo medicamento contra asma é testado em Passo Fundo; saiba como participar do estudo

Pesquisa tem inscrições abertas até maio de 2027. Divulgação / Blog Asma - Tratamento

Uma pesquisa realizada em Passo Fundo testa uma nova medicação para pacientes com asma que não conseguem controlar a doença com tratamentos tradicionais. A pesquisa tem inscrições abertas até maio de 2027, com acompanhamento de um ano.

Dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia indicam que a asma atinge cerca de 20 milhões de brasileiros e está entre as principais causas de internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No Dia Mundial da Asma, lembrado nesta terça-feira (5), a iniciativa surge como alternativa para pacientes que enfrentam crises frequentes mesmo com uso contínuo de medicação.

Leia Mais Maioria das unidades está sem vacina da gripe em Passo Fundo; nova remessa deve chegar na quarta

O estudo é conduzido pelo Instituto Méderi e analisa a eficácia de uma nova molécula na diminuição das crises da doença. Podem participar pessoas que já utilizam corticoides inalatórios em doses moderadas ou altas, mas ainda não apresentam controle adequado do quadro.

O pneumologista Tiago Simon destaca que esse perfil de paciente apresenta maior risco de agravamento:

— Esses pacientes têm maior chance de complicações e hospitalizações, por isso a pesquisa busca uma alternativa de controle para casos em que o tratamento habitual não é suficiente — afirma.

Além dos efeitos respiratórios, a pesquisa também monitora possíveis impactos cardiovasculares e metabólicos relacionados ao uso do medicamento.

Sintomas exigem atenção

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas e pode causar tosse seca recorrente, chiado no peito, sensação de aperto e falta de ar. Entre os principais gatilhos estão poeira, mofo, fumaça, variações de temperatura e odores fortes.

A intensificação dos sintomas, como aumento da tosse, cansaço além do habitual, chiado frequente e dificuldade para realizar atividades cotidianas, pode indicar piora do quadro.

Leia Mais IPE Saúde opera com 50% dos médicos necessários em Passo Fundo e pacientes têm dificuldade para consultar

— É essencial que o paciente mantenha o tratamento conforme prescrito e observe sinais de agravamento. Mudanças no padrão respiratório, como mais cansaço ou aumento da tosse, podem indicar uma crise e exigem avaliação médica — acrescenta Simon.

Como participar

Quem deseja participar do estudo, pode entrar em contato com o Instituto Méderi pelo telefone (54) 3581-1831 ou pelo WhatsApp (54) 98432-7885.