Nova remessa de vacinas contra a gripe deve ser entregue em Passo Fundo nesta quinta-feira; foco são grupos de risco

Prefeitura avaliará na próxima semana uma possível ampliação da imunização para a população em geral. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma nova remessa de vacinas contra a gripe, encaminhada pelo governo do Estado, deve chegar em Passo Fundo nesta quinta-feira (7). As 930 doses estarão disponíveis para aplicação a partir de sexta-feira (8), em seis locais de vacinação (veja lista abaixo).

Por conta do número reduzido, a prioridade da imunização segue pelos grupos de risco. Poderão receber a vacina idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes. Além destes, os seguintes públicos também se enquadram na campanha:

Puérperas

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior;

Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

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A coordenadora de Vigilância em Saúde do município, Marisa Zanatta, explica que a estratégia de vacinação é constantemente reavaliada de acordo com o envio de novas remessas.

— Faremos, na próxima semana, uma nova avaliação para eventual ampliação da vacinação à população em geral, sem comprometer a proteção dos grupos prioritários — destaca Marisa.

Locais de vacinação

Cais Vila Luíza

Cais Boqueirão

Cais Hípica

Cais São Cristóvão

UBS Petrópolis

Central de Vacinas