Nova remessa de vacinas contra a gripe deve ser entregue em Passo Fundo nesta quinta-feira; foco são grupos de risco

Uma nova remessa de vacinas contra a gripe, encaminhada pelo governo do Estado, deve chegar em Passo Fundo nesta quinta-feira (7). As 930 doses estarão disponíveis para aplicação a partir de sexta-feira (8), em seis locais de vacinação (veja lista abaixo).
Por conta do número reduzido, a prioridade da imunização segue pelos grupos de risco. Poderão receber a vacina idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes. Além destes, os seguintes públicos também se enquadram na campanha:
- Puérperas
- Povos indígenas e quilombolas;
- Pessoas em situação de rua;
- Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior;
- Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas;
- Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas;
- Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios;
- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
A coordenadora de Vigilância em Saúde do município, Marisa Zanatta, explica que a estratégia de vacinação é constantemente reavaliada de acordo com o envio de novas remessas.
— Faremos, na próxima semana, uma nova avaliação para eventual ampliação da vacinação à população em geral, sem comprometer a proteção dos grupos prioritários — destaca Marisa.
Locais de vacinação
- Cais Vila Luíza
- Cais Boqueirão
- Cais Hípica
- Cais São Cristóvão
- UBS Petrópolis
- Central de Vacinas
Os horários de vacinação são de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min nas ESFs e UBS. Nos Cais, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min, e aos sábados, das 8h às 11h30min. Já na Central de Vacinas, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h30min.