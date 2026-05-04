Maioria das unidades está sem vacina da gripe em Passo Fundo; nova remessa deve chegar na quarta

Campanha atinge apenas pessoas de grupos prioritários. Eduarda Costa / Agencia RBS

Apenas duas das 27 salas de vacinação de Passo Fundo, no norte do Estado, ainda têm doses de vacinas contra a gripe. Até esta segunda-feira (4), o imunizante segue disponível apenas para grupos prioritários, e depende de nova remessa do Estado para ampliar a campanha.

A queda no estoque é registrada há pelo menos 10 dias. Conforme a secretaria estadual da Saúde, uma nova leva deve ser entregue à 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) na próxima quarta-feira (6). Não há previsão de quando o imunizante estará novamente disponível para toda a população.

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Até o momento, 28,1 mil doses foram aplicadas no município, conforme dados do Ministério da Saúde. Em relação aos grupos de risco, a cobertura vacinal está em 32,9%. O índice fica abaixo da meta prevista, de 90% para os seguintes públicos:

Crianças de seis meses a menores de seis anos : 2.197 doses aplicadas — 15,5% da cobertura

: 2.197 doses aplicadas — 15,5% da cobertura Idosos : 15.159 doses — 39,5% da cobertura

: 15.159 doses — 39,5% da cobertura Gestantes: 584 doses — 30,8% da cobertura

Ao todo, os três grupos somam 54,3 mil pessoas que podem buscar a imunização. Além destes, os seguintes públicos também se enquadram na campanha:

Puérperas;

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior;

Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Locais com vacinas disponíveis

ESF Zachia

ESF Jaboticabal