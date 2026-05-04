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Maioria das unidades está sem vacina da gripe em Passo Fundo; nova remessa deve chegar na quarta

Imunizante segue disponível pelo SUS apenas para grupos prioritários, como crianças, idosos e gestantes

Eduarda Costa

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