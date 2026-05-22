Hospitais de Passo Fundo restringem atendimento devido ao aumento nos casos de sintomas respiratórios

Todos os leitos de observação estão ocupados no Hospital Dia. Mateus Leal / Agência RBS

Dois hospitais de Passo Fundo, no norte do Estado, restringiram atendimentos nesta sexta-feira (22) devido ao aumento nos casos de pacientes com sintomas respiratórios.

O Hospital Dia da Criança, que fica junto ao Hospital Municipal, opera com superlotação. Todos os leitos de observação estão ocupados, o que levou a administração a restringir os atendimentos somente a casos mais graves.

A instituição também informou que está com dificuldade para transferir pacientes. O local atende casos de baixa e média complexidade, e não tem estrutura para especialidades complexas. A orientação, neste momento, é que os pacientes procurem outras unidades hospitalares.

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O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) também opera com restrição nos atendimentos de emergência. A prioridade, conforme a unidade, é o atendimento de casos mais graves. Na quinta-feira (21), o local trabalhava com 115% da capacidade.

O Hospital de Clínicas (HC) também informou que trabalha além da capacidade, com 127% da ocupação. Até agora, porém, a unidade não tem restrições nos atendimentos.