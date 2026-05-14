Dia Mundial da Hipertensão terá mateada, medição de pressão e pet terapia no Parque da Gare

Aferição gratuita será realizada durante o evento. Kurhan / stock.adobe.com

Lembrado em 17 de maio, o Dia Mundial da Hipertensão terá programação dedicada à conscientização sobre o tema em Passo Fundo. No sábado (16), das 7h às 13h, o Parque da Gare terá aferição da pressão e medição da glicose. O evento será ao lado da Feira do Produtor.

Além dos serviços de saúde gratuitos, a mobilização também vai oferecer mateada, orientações nutricionais, massoterapia e pet terapia com as cachorrinhas Gina e Lily, além de feira de adoção de cães.

A iniciativa Medida Certa visa alertar médicos e pacientes para a importância do cuidado na medida da pressão arterial usando equipamentos validados com certificação do Inmetro e garantia de registro ou regularização junto à Anvisa.

— Esse alerta e cuidado é fundamental. Dados recentes de mercado indicam um cenário alarmante: cerca de 36% dos medidores de pressão arterial vendidos em plataformas online podem não possuir regulamentação adequada — afirma a médica cardiologista Erika Campanha, presidente do Departamento especializado em hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Alerta para hábitos e sintomas

Apesar de ser uma doença sem muitos sintomas aparentes, a hipertensão arterial apresenta alguns fatores de risco. Vários deles estão ligados aos hábitos de vida, como sedentarismo e tipo de alimentação.

— Alguns fatores podem estar relacionados ao surgimento da hipertensão arterial como história familiar de hipertensão, tabagismo, sedentarismo, alimentação rica em sal, diabetes e obesidade — explica a médica endocrinologista Karine Rucker.

Além disso, a doença também pode contribuir para o surgimento de complicações como aumento do risco de infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência renal, arritmia, insuficiência cardíaca, aneurismas, dentre outras.

Conforme a médica, a hipertensão arterial é uma doença crônica e multifatorial. Na maior parte das vezes ela ocorre devido ao estreitamento ou perda de elasticidade dos vasos sanguíneos, o que aumenta o esforço do coração para bombear o sangue para o corpo.