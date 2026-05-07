Carazinho está entre as cidades do RS com mais casos de dengue registrados em 2026

Além do bairro Sommer, também há confirmações nos bairros Vila Rica, Princesa e Glória. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Carazinho, no norte do Estado, está entre as cinco cidades gaúchas com mais casos de dengue em 2026. Com pouco mais de 63 mil habitantes, o município soma 42 casos confirmados da doença, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

O primeiro caso do ano foi registrado em 1º de fevereiro e considerado importado, após viagem do paciente ao Paraná. Já o segundo caso, confirmado em 11 de março, foi autóctone, quando a transmissão ocorre dentro da cidade. Desde então, os registros começaram a crescer, principalmente a partir de 24 de março.

A maior concentração de casos está no bairro Sommer. Também há confirmações nos bairros Vila Rica, Princesa e Glória. Até o momento, nenhum caso foi considerado grave, mas uma pessoa precisou ser internada no Hospital de Clínicas de Carazinho (HCC) e recebeu alta dois dias depois.

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— Diariamente os agentes realizam visitas nas regiões com casos suspeitos e positivos. É feito o trabalho de identificação dos focos, aplicação de larvicida e bloqueio da transmissão viral com inseticida — explica o coordenador da Vigilância Sanitária de Carazinho, André do Prado.

Em janeiro, o Índice de Infestação Predial (IIP), medido pelo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), foi de 3,2%, ou seja, a cada 100 casas, 3,2 tinham a presença do mosquito. Um novo levantamento será realizado na próxima semana.

Limpeza para prevenir

Principais focos encontrados pelas equipes seguem sendo recipientes acumulando água da chuva. Felipe Nyland / Agencia RBS

Carazinho já enfrentou um cenário crítico recentemente. Em 2022, o município registrou recorde histórico de casos, com mais de 1,5 mil diagnósticos. Nos anos seguintes, os números reduziram e ficaram abaixo de 100, voltando a ultrapassar 200 casos em 2024.

Além das visitas em imóveis próximos aos casos confirmados, a Vigilância Sanitária também realiza borrifação residual intradomiciliar, técnica aplicada nas paredes das residências mediante autorização dos moradores.

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Segundo o município, os principais focos encontrados pelas equipes seguem sendo objetos com acúmulo de água da chuva.

Além de Carazinho, outra cidade da Região Norte que apresenta elevado número de casos no ano é Jacutinga, segunda em número de diagnósticos. O município soma 291 casos confirmados e um óbito — o único do RS neste ano.