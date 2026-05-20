Campanha Maio Vermelho acende alerta para câncer bucal; veja os sintomas e como prevenir

Feridas geralmente são identificadas por dentistas. Cristine Rochol / PMPA/Divulgação

Cerca de 240 pacientes com câncer bucal são atendidos por ano no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) em Passo Fundo. Em 2024, o Hospital de Clínicas (HC), registrou 47 novos casos da doença. Os números representam atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por convênios.

De acordo com a estimativa de 2026 do Instituto Nacional de Câncer (INCA), até 2028, o Brasil terá 17.190 novos casos do tipo de câncer para cada ano do triênio. Em 2024, o Atlas de Mortalidade registrou 7.156 mortes por câncer bucal no país, sendo 5.430 homens e 1.726 mulheres.

Os principais sinais de alerta para a doença são úlceras, como aftas ou feridas que não cicatrizam em duas semanas. Manchas, caroços, alteração de voz, dificuldade de engolir e sangramento também são preocupantes.

Sintomas e prevenção

De acordo com o cirurgião dentista do HC, Renato Sawazaki, o câncer bucal são lesões malignas na região da boca, no assoalho bucal, língua, gengiva e também na orofaringe.

Sawazaki aponta que lesões iniciais têm de 80% a 90% de chance de cura ou sobrevida. Para o dentista, o câncer na boca é altamente curável quando no estágio inicial. Descoberto em período mais avançado, o tratamento se torna mais rigoroso, podendo necessitar de radioterapia.

HSVP realizou blitz de conscientização no Passo Fundo Shopping, no último sábado. HSVP / Divulgação

O câncer bucal é frequente em pacientes com mais de 50 anos, que apresentam histórico de etilismo, tabagismo ou exposição solar prolongada. Jovens, predominantemente mulheres, também são alvo da doença. Isso porque o papilomavírus humano (HPV) pode ocasionar lesões malignas.

No caso do HPV, a vacinação e o sexo seguro, principalmente o oral, são maneiras de prevenir o câncer bucal. Além disso, alimentação adequada, diminuição no consumo de álcool e cigarro e uso de protetor solar estão entre as principais recomendações, aponta o cirurgião dentista do HSVP Tobias Fontana: