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Campanha Maio Vermelho acende alerta para câncer bucal; veja os sintomas e como prevenir

Passo Fundo registra mais de 200 diagnósticos por ano da doença. Principais sinais de alerta são aftas ou feridas que não cicatrizam em duas semanas

Heloisa Gamero

Repórter

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