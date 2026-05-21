Aulas são suspensas em Capão Bonito do Sul devido ao aumento de sintomas gripais entre alunos

Duas de três escolas municipais tiveram atividades canceladas. Prefeitura de Capão Bonito do Sul / Divulgação

A prefeitura de Capão Bonito do Sul, no norte do RS, suspendeu as aulas em duas das três escolas municipais devido ao aumento de sintomas gripais entre estudantes. A decisão vale para esta quinta (21) e sexta-feira (22), na EMEF Firmino Frizzo e EMEI Pequenos Anjinhos.

Em nota, o município informou que cerca de 50 alunos estão afastados das atividades devido ao quadro de saúde. As aulas devem retornar na próxima terça (26), uma vez que há feriado municipal na segunda (25).

Até o momento, a prefeitura confirmou um caso de Influenza B. Os demais estudantes não foram testados, e por isso, o município não pode afirmar se estão contaminados por um vírus específico.

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De acordo com a secretaria municipal de Saúde, 105 atendimentos de crianças até 14 anos com sintomas de gripe foram realizados na rede pública nos últimos sete dias.

Falta de testes

Em vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura de Capão Bonito do Sul, o secretário de Saúde e Assistência Social, Paulo Santos, disse que as doses de vacina enviadas pela Secretaria da Saúde do Estado (SES) são insuficientes e demoram para chegar ao município.

A pasta apontou, ainda, a falta de testes rápidos para a comprovar a circulação de vírus entre os moradores. A prefeitura diz que aguarda a chegada de testes rápidos para ampliar o diagnóstico e o monitoramento da situação.

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Contatada, a SES informou que foi iniciada a distribuição de 340 mil doses do imunizante contra gripe em todo o Estado, na terça-feira (19). A secretaria também disse que não há casos oficialmente confirmados de influenza ou de covid-19 no município até o momento.

Nota da prefeitura

"A Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul suspendeu as aulas nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22 de maio, em razão do aumento expressivo de diagnósticos de casos de influenza e síndromes gripais entre alunos da rede municipal e comunidade. A decisão foi tomada em conjunto pelas Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, e Educação, Cultura, Esporte e Turismo, com o objetivo de conter a transmissão do vírus e evitar agravamentos nos quadros de saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, somente na última semana foram registrados 105 atendimentos de crianças de até 14 anos com sintomas gripais. O município já confirmou ao menos um caso de Influenza B e aguarda a chegada de testes rápidos para ampliar o diagnóstico e o monitoramento da situação.

A Secretaria Municipal de Educação destacou que profissionais de duas, das três escolas municipais, também começaram a apresentar sintomas gripais, além de cerca de 50 alunos afastados por causa da gripe, e que a paralisação foi necessária com o intuito de interromper o clico de transmissão do vírus da gripe, evitar o agravamento e proteger a comunidade.