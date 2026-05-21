Saúde

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Notícia

Aulas são suspensas em Capão Bonito do Sul devido ao aumento de sintomas gripais entre alunos

Cerca de 50 estudantes estão afastados devido ao quadro de saúde. Até agora, um caso de influenza B foi confirmado, mas falta de testagem impede demais diagnósticos

Heloisa Gamero

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Luiz Otávio Calderan

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Flávia Dias

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