Suspeita de fraudar serviços de home care é presa em Santo Ângelo

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Uma mulher investigada por envolvimento no esquema de fraude em serviços de home care pagos com recursos públicos foi presa na segunda-feira (13), em Santo Ângelo, na Região das Missões.

Segundo o Ministério Público (MP), a suspeita teria praticado os crimes mesmo após a deflagração da Operação Home Cash e depois do recebimento da denúncia pela Justiça, ainda no ano passado. Conforme a investigação, há indícios de que ela manteve o esquema por meio da abertura de novas empresas em nome de terceiros.

O grupo é suspeito de fraudar a captação de valores destinados a tratamentos de saúde domiciliar, com desvio de parte das verbas públicas. O suposto esquema teria causado prejuízos ao Estado e afetado pacientes que dependem do atendimento.

De acordo com o promotor Diego Pessi, medidas cautelares anteriores não foram suficientes para impedir a continuidade dos crimes. Por isso, a prisão foi considerada necessária para interromper a atuação do grupo e garantir o andamento da investigação.

Operação Home Cash

A Operação Home Cash foi deflagrada em 9 de abril de 2025, em Santo Ângelo, para investigar fraudes em serviços de home care custeados pelo poder público.

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