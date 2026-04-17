RS confirma primeira morte por dengue em 2026

A principal forma de prevenção segue sendo a eliminação de possíveis criadouros. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta-feira (17), a primeira morte por dengue em 2026. A vítima é uma mulher de 83 anos, moradora de Jacutinga, na região Norte do Estado. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), ela tinha comorbidades, e o óbito ocorreu no dia 15 de abril.

Até o momento, o Estado registra 596 casos confirmados da doença. Desses, 448 são autóctones – ou seja, contraídos na própria região de residência, o que indica a circulação do vírus no território gaúcho.

De acordo com o painel de monitoramento, outros 4.254 casos ainda estão em investigação. O município de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, concentra o maior número de confirmações até o momento, com 106 registros.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução significativa nos casos. Em 2025, o Rio Grande do Sul já contabilizava mais de 20 mil diagnósticos confirmados e 13 mortes pela doença.

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera em locais com água parada. Por isso, a principal forma de prevenção segue sendo a eliminação de possíveis criadouros, como recipientes que possam acumular água.

Vacinação contra a dengue

Desde 2024, o Brasil oferece a vacina contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O público-alvo atual são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta elevado risco de hospitalizações pela doença pelo Ministério da Saúde.

O imunizante utilizado é a Qdenga, e é aplicado em duas doses, com intervalo de três meses. Inicialmente, a vacinação ocorreu em áreas priorizadas pelo Ministério da Saúde, mas foi ampliada para todos os municípios em fevereiro de 2026.

Neste ano, também houve a incorporação da vacina nacional, desenvolvida pelo Instituto Butantan. O imunizante é aplicado em dose única. No RS, a vacina está sendo destinada para trabalhadores da Atenção Primária em Saúde (APS) do SUS.