"Prevenir é mais eficaz e barato do que tratar": especialista aponta como evitar principais causas da cegueira

Doenças como o glaucoma e a retinopatia diabética podem cegar sem apresentar sintoma inicial. Divulgação / SES-RS

Abril Marrom é o mês dedicado à prevenção e ao combate à cegueira no Brasil. Desde 2025, a campanha prevê a intensificação de ações de informação, diagnóstico e tratamento precoce. Doenças como o glaucoma, por exemplo, podem cegar sem apresentar sintomas iniciais.

Em um ano, entre fevereiro de 2025 e 2026, o norte gaúcho registrou quadros graves da doença, com 17 internações em hospitais de Passo Fundo. Em todo o Estado, conforme dados da Secretaria da Saúde (SES), foram mais de nove mil consultas de investigação do glaucoma por meio de exames como tonometria, fundoscopia e campimetria.

Segundo o diretor técnico do Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul (HORGS) em Passo Fundo, Roger Syllos, na maioria dos casos, a perda da visão pode ser evitada.

— A medicina preventiva é muito mais eficaz do que a medicina tratativa, e muito mais barata. Algumas questões que podem ser prevenidas de forma barata e simples, diminui o custo lá na frente, e minimiza o sofrimento do paciente — afirmou.

Outros problemas que podem acarretar na perda de visão são a retinopatia diabética, catarata e o descolamento de retina. Por isso, a consulta médica oftalmológica e a realização de exames de forma rotineira são essenciais para impedir a cegueira ou a deficiência visual.

— Não importa quanto tempo tenha a doença. Diabético tem que fazer exame do olho, e com uma certa frequência, porque a retinopatia diabética leva à cegueira, apesar de ser prevenível e tratável — diz o médico.

Quando consultar

A maioria dos casos de cegueira poderiam ser evitados pelo diagnóstico precoce. Camila Domingues / Especial

Segundo o especialista, a visita ao oftalmologista deve iniciar ainda na primeira infância, por volta dos três anos de idade, mesmo que a criança não apresente nenhum sintoma. Nos casos de estrabismo, quando identificado, é necessária avaliação médica imediata.

— Uma criança com estrabismo precisa consultar de forma rápida, porque isso pode se traduzir até em tumores intraoculares — explica o médico.

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Já na idade adulta, nos casos de olhos doloridos, vermelhos ou embaçados por um período longo, como um dia, a ida ao médico é fundamental. Syllos explica que não há motivo para os sintomas perdurarem caso o órgão esteja saudável.