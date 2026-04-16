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"Prevenir é mais eficaz e barato do que tratar": especialista aponta como evitar principais causas da cegueira

Sem sintomas, glaucoma e retinopatia diabética estão entre as principais causas da perda de visão. Mês de abril é dedicado ao combate ao problema

Heloisa Gamero

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