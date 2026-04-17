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Passo Fundo amplia vacinação contra a gripe para toda a população; veja onde se vacinar

Estratégia flexibiliza aplicação conforme disponibilidade de doses, mas mantém prioridade para grupos de risco. Liberação será reavaliada semanalmente 

GZH Passo Fundo

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