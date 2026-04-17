Passo Fundo amplia vacinação contra a gripe para toda a população; veja onde se vacinar

Continuidade da vacinação para o público geral depende do envio de novas doses. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A Prefeitura de Passo Fundo anunciou a adoção de uma estratégia flexível para a vacinação contra a gripe, permitindo que o público em geral também receba as doses. A medida utiliza o quantitativo de doses em reserva para ampliar a cobertura vacinal no município, embora a prioridade de atendimento continue sendo os grupos de risco, como idosos, gestantes e crianças.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a liberação para todas as faixas etárias ocorrerá de forma gradual e será reavaliada semanalmente.

A continuidade da vacinação para o público geral depende da manutenção de estoques favoráveis e do envio de novas remessas pelo Estado. Caso os estoques baixem excessivamente e não haja previsão de reposição imediata, a vacinação poderá voltar a ser restrita aos grupos prioritários, com aviso prévio à comunidade.

O secretário de saúde, Diego Farias, destacou que a intenção é equilibrar a ampliação do acesso com a responsabilidade de manter a assistência a quem mais precisa.

Onde e quando se vacinar

As doses estão disponíveis em diversas unidades de saúde da cidade. Confira os horários de funcionamento:

UBS e ESF: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min;

segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min; Central de Vacinas: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h;

segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Cais (Hípica, Boqueirão, Vila Luiza e São Cristóvão): segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min; e aos sábados, das 8h às 11h30min.

Os pontos de vacinação incluem unidades nos bairros: Planaltina, São Cristóvão, Valinhos, Ricci, Zachia, Adirbal Corralo, Jaboticabal, Parque Farroupilha, Jardim América, Vila Nova/Santa Maria, Annes, Petrópolis, entre outros.