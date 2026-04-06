Saúde

Método gratuito
Notícia

Mais de mil mulheres de Passo Fundo já aplicaram o contraceptivo Implanon pelo SUS

Anticoncepcional é inserido debaixo da pele durante consulta e dura até três anos. Na cidade, 22 unidades oferecem o implante

Heloisa Gamero

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS