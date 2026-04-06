Mais de mil mulheres de Passo Fundo já aplicaram o contraceptivo Implanon pelo SUS

Mulheres de Passo Fundo já podem aderir ao método contraceptivo Implanon de forma gratuita. Até agora, 1.023 mulheres fizeram a aplicação no município, que oferta o anticoncepcional em 22 unidades de saúde (clique aqui para ver a lista completa).
A aplicação é subdérmica e tem efeito de longa duração, com ação do etonogestrel, hormônio sintético similar à progesterona. O medicamento age por três anos no organismo.
— Neste ano, capacitamos mais de 30 profissionais para a inserção e retirada do Implanon. Com isso, temos 22 unidades de saúde preparadas para acolher mulheres e adolescentes em idade reprodutiva, com ou sem filhos, que desejam evitar a gestação neste momento — explica a coordenadora de Recuperação à Saúde, Andressa Rebequi.
Além do Implanon, a rede pública também oferece o DIU hormonal (Mirena) como outra opção contraceptiva de longa duração. No ano passado, foram 102 inserções realizadas.
A mulher que deseja aderir a um dos métodos deve buscar sua unidade de saúde de referência e se informar sobre a opção mais adequada.
Método mais eficaz
O Implanon tem cerca de três centímetros de comprimento e contém hormônios sintéticos que bloqueiam a ovulação. Ele é inserido no braço durante uma consulta, sob anestesia local. O método é indicado para mulheres de todas as idades e dura até três anos.
O dispositivo é uma alternativa para quem não pode usar anticoncepcionais contendo estrogênio. Conforme o Ministério da Saúde, a eficácia do implante é maior do que a da ligadura ou da laqueadura das trompas uterinas, do DIU e dos anticoncepcionais orais.
Dignidade menstrual
Absorventes gratuitos também são fornecidos pelo município. O direito foi regulamentado em 2021, e ampliado com o Programa de Dignidade Menstrual em 2024, em Passo Fundo.
O programa é direcionado a mulheres entre 10 e 49 anos em situação de vulnerabilidade, com cadastro no CadÚnico, estudantes de baixa renda e mulheres em situação de rua.
Unidades capacitadas para inserção do Implanon
- ESF Ivo Ferreira
- ESF Caic
- ESF Nonoai
- UBS Entre Rios
- ESF Valinhos
- ESF Ricci
- UBS Petrópolis
- UBS Prisional
- Caps II
- ESF São Jose
- ESF Zacchia
- UBS Vila Nova
- UBS Pedreira
- ESF Jerônimo Coelho
- ESF Hipica
- ESF São Luiz Gonzaga
- Centro de Referência em Saúde da Mulher
- Ambulatório de Especialidades
- CAIS Fragomeni
- CAIS Hípica
- CAIS Vila Luiza
- CAIS Boqueirão