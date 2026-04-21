Mais de 400 pacientes enfrentam rotina de hemodiálise em Passo Fundo: "Fiz amizade com o meu cateter"

Em Passo Fundo, 457 pacientes vivem a cansativa rotina da hemodiálise e diálise nos dois hospitais do município. Dentre eles, 115 estão na lista de espera por um transplante de rim, que soma 1.175 pessoas no RS.

O tratamento médico substitui a função principal do órgão quando este perde a capacidade de filtrar o sangue. O procedimento ambulatorial é realizado no Hospital de Clínicas (HC) e Hospital São Vicente e Paulo (HSVP).

Essencial para quem possui insuficiência renal aguda grave ou crônica terminal, a hemodiálise tem efeitos colaterais e pode causar fraqueza, falta de ar, tontura, desequilíbrio da pressão arterial, enjoo e palpitações.

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— O tratamento remove toxinas como ureia, creatinina e outras impurezas. Retira o excesso de líquido, e corrige reequilíbrio de sais, fazendo a função dos rins — explica o responsável técnico do serviço de hemodiálise do HVSP, Péricles Serafim Sarturi.

A duração de uma seção é em torno de quatro horas por dia, e geralmente acontece três vezes por semana. Apesar das máquinas serem ocupadas majoritariamente por idosos, pessoas de todas as idades podem precisar do tratamento.

Mudança de rotina

Rosemar Bertão faz diálise peritoneal em casa. Heloisa Gamero / Agência RBS

A agricultora Rosemar Bertão, 43 anos, enfrenta o problema há um ano e sete meses, quando descobriu uma vasculopatia e perdeu toda a função renal. Ela iniciou na hemodiálise tradicional, mas acabou migrando para a diálise peritoneal, que é feita em casa pelo próprio paciente:

— No início eu estava muito debilitada, me considerava no fundo do poço. Hoje, quando eu me conecto na máquina, eu vejo vida, é assim que eu me recupero minha energia. Tem que ter uma força de vontade muito grande. Eu fiz amizade com o meu catéter.

O autônomo Guilherme Ricardo Caruso, 41 anos, também mudou de rotina para fazer o tratamento, há três anos. Segundo ele, o consumo excessivo de refrigerantes e embutidos por vinte anos o levou a perda de um rim, e o comprometimento de 15% do outro órgão.

— Na minha primeira seção, eu pensei “o que eu fiz com a minha vida, com a minha saúde?”. Fiquei depressivo. Mas agora já me acostumei um pouco — diz.

Desafio do transplante

Na fila do transplante, muitos pacientes aguardam com a esperança de não depender mais da hemodiálise. No entanto, o procedimento nem sempre funciona, explica o enfermeiro responsável pela Unidade de Terapia Renal Substitutiva do HC, Tarzie Hübner:

— Não são todos pacientes que podem transplantar. O transplante é complexo, arriscado. A pessoa precisa cumprir requisitos rigorosos de saúde e de compatibilidade para sair da fila de espera, acompanhamento no pós e mesmo assim pode dar errado.

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A rejeição aconteceu duas vezes com a paciente Joelen Roberto, 36 anos, que passou mais da metade da vida no tratamento renal. Nesse meio tempo, teve dois rins transplantados: um do pai e outro doado por um paciente falecido.

— Eu sou de Muliterno e venho toda semana para cá. É cansativo porque tem dias que eu passo mal nas viagens. Minha vida mudou aos 15 anos, com limites físicos e alimentares — relembra.