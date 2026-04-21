Saúde

Insuficiência renal
Notícia

Mais de 400 pacientes enfrentam rotina de hemodiálise em Passo Fundo: "Fiz amizade com o meu cateter"

Tratamento demanda tempo e energia de pacientes em diferentes faixas etárias. Transplante é opção, mas fila e rejeição do órgão

Heloisa Gamero

Repórter

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