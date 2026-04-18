Saúde

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Mais de 20 médicos pedem demissão em meio a crise financeira no hospital de Frederico Westphalen

Desligamento coletivo ocorre após afastamento de dois profissionais. Salários atrasados somam mais de R$ 800 mil, diz Simers

Alessandra Hoppen

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