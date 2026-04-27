Maioria das unidades de saúde registra falta de doses da vacina contra a gripe em Passo Fundo

A maioria das unidades de saúde de Passo Fundo registra falta de vacinas contra a gripe. Das 27 salas de vacinação, apenas oito têm o imunizante disponível nesta segunda-feira (27). Devido a escassez, a imunização está disponível apenas aos grupos prioritários.
A queda no estoque vem desde a última sexta-feira (24). A continuidade da vacinação para o público geral depende do envio de nova remessa da vacina pelo Estado.
Até o momento, 26,5 mil doses foram aplicadas no município. Em relação aos grupos de risco, a cobertura vacinal está em 30,7%. O índice fica abaixo da meta prevista pelo Ministério da Saúde, de 90% para os seguintes públicos:
- Crianças de seis meses a menores de seis anos: 14.166 doses aplicadas — 13% da cobertura
- Idosos: 38.328 doses — 37% da cobertura
- Gestantes: 1.895 doses — 28% da cobertura.
Ao todo, os três grupos somam 54,3 mil pessoas que podem buscar a imunização. Além destes, os seguintes públicos também se enquadram na campanha:
- Puérperas
- Povos indígenas e quilombolas;
- Pessoas em situação de rua;
- Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior;
- Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas;
- Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas;
- Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios;
- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
Locais com vacinas disponíveis
- ESF São José
- ESF São Luiz Gonzaga
- ESF Adolfo Groth
- ESF Donária/Santa Marta
- ESF Zachia
- ESF Adirbal Corralo
- ESF Jaboticabal
- UBS Jardim América.
Os horários de vacinação são de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30 nas ESFs e UBS. Nos Cais, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e aos sábados, das 8h às 11h30.