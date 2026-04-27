Saúde

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Notícia

Maioria das unidades de saúde registra falta de doses da vacina contra a gripe em Passo Fundo

Das 27 salas de vacinação, apenas oito têm doses disponíveis. Imunização segue para grupos de risco

Alessandra Hoppen

Repórter

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