Maioria das unidades de saúde registra falta de doses da vacina contra a gripe em Passo Fundo

Doses seguem disponíveis apenas para grupos prioritários em Passo Fundo. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A maioria das unidades de saúde de Passo Fundo registra falta de vacinas contra a gripe. Das 27 salas de vacinação, apenas oito têm o imunizante disponível nesta segunda-feira (27). Devido a escassez, a imunização está disponível apenas aos grupos prioritários.

A queda no estoque vem desde a última sexta-feira (24). A continuidade da vacinação para o público geral depende do envio de nova remessa da vacina pelo Estado.

Até o momento, 26,5 mil doses foram aplicadas no município. Em relação aos grupos de risco, a cobertura vacinal está em 30,7%. O índice fica abaixo da meta prevista pelo Ministério da Saúde, de 90% para os seguintes públicos:

Crianças de seis meses a menores de seis anos : 14.166 doses aplicadas — 13% da cobertura

: 14.166 doses aplicadas — 13% da cobertura Idosos : 38.328 doses — 37% da cobertura

: 38.328 doses — 37% da cobertura Gestantes: 1.895 doses — 28% da cobertura.

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Ao todo, os três grupos somam 54,3 mil pessoas que podem buscar a imunização. Além destes, os seguintes públicos também se enquadram na campanha:

Puérperas

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior;

Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Locais com vacinas disponíveis

ESF São José

ESF São Luiz Gonzaga

ESF Adolfo Groth

ESF Donária/Santa Marta

ESF Zachia

ESF Adirbal Corralo

ESF Jaboticabal

UBS Jardim América.