IPE Saúde opera com 50% dos médicos necessários em Passo Fundo e pacientes têm dificuldade para consultar

Usuários cobram atendimento compatível com valor pago. Lauro Alves / Agencia RBS

Usuários do IPE Saúde de Passo Fundo têm enfrentado dificuldades para conseguir atendimento médico. O problema está ligado à redução da rede credenciada: atualmente, o plano registra um déficit de quase 50% no número de médicos necessários para atender a demanda na cidade.

A falta de opções tem levado beneficiários a recorrerem a consultas particulares, mesmo pagando mensalmente o plano. A situação é mais difícil para quem depende exclusivamente do convênio, como é o caso do eletricista Luiz Fernando Ferrari.

A família do trabalhador é usuária do IPE Pames categoria cinco — o plano mais completo oferecido pelo Instituto. Segundo Ferrari, é comum se deparar com profissionais que deixaram de atender pelo convênio.

— A gente está encontrando muita dificuldade para encontrar médicos credenciados. Eu escutei o relato de um cardiologista que me atendia pelo IPE dizendo que deixou o plano porque estava há seis meses sem receber pelas consultas — relata.

A mensalidade paga pela família gira em torno de R$ 2 mil. Para ele, o valor investido não tem retorno proporcional. Quando não conseguem consulta pelo plano, a alternativa é pagar pelo atendimento particular. O problema, segundo ele, se estende aos exames.

Isso porque, caso o médico não seja credenciado ao IPE, os laboratórios não autorizam a realização dos exames pelo convênio, mesmo que o usuário esteja em dia com as contribuições.

Eletricista Luiz Fernando Ferrari precisou pagar consultas particulares. RBS TV / Reprodução

— O laboratório aceita a requisição, mas apenas na modalidade particular. Então eu pago a consulta, pago a medicação e pago o exame, que é a maior aberração. Quem paga o IPE sou eu. O laboratório deveria aceitar a receita do médico não credenciado, mas isso não acontece — lamenta.

Simers diz que remuneração é baixa

A remuneração dos médicos credenciados ao IPE é baseada na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), referência da Associação Médica Brasileira.

Segundo o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), os valores pagos pelo plano não acompanham o aumento dos custos da área da saúde.

De acordo com o presidente do Simers, Marcelo Matias, a defasagem histórica nos reajustes torna o credenciamento desestimulante:

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— Os reajustes das tabelas do IPE são incompatíveis com os custos da saúde e com a inflação. Isso afasta os médicos. Mesmo após a reformulação da base de pagamento, os valores ainda são insuficientes para atrair profissionais. No momento em que o IPE se adaptar ao que o mercado exige, vai ter profissionais de sobra.

IPE admite déficit

IPE projeta incremento de 48% na rede. Rebecca Mistura / Agência RBS

Atualmente, segundo o próprio Instituto de Previdência do Estado (IPE), 357 médicos atendem pelo plano em Passo Fundo. No entanto, a estimativa é de que seriam necessários pelo menos 689 profissionais para suprir a demanda local.

— Há uma deficiência, sim. Estamos trabalhando para suprir essas lacunas. Nosso projeto é ter um incremento de 48% na rede de profissionais credenciados — afirma o presidente do IPE, Paulo Santos.

O IPE atende cerca de 829 mil segurados em aproximadamente 300 municípios do Rio Grande do Sul. A instituição afirma que os pagamentos aos profissionais estão em dia e que os valores praticados não estão muito abaixo do mercado.

— Hoje, a consulta para médicos contratados como pessoa jurídica é de R$ 108. O mercado não paga muito mais do que isso, algo em torno de R$ 130 ou R$ 140 — compara o presidente.

Ele também destaca que, historicamente, mais da metade dos segurados eram dependentes e não contribuíam financeiramente, o que impactou a sustentabilidade do plano.

Mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Instituto, usuários cobram que o plano ofereça atendimento compatível com o valor pago.