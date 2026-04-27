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IPE Saúde opera com 50% dos médicos necessários em Passo Fundo e pacientes têm dificuldade para consultar

Na cidade, 357 médicos atendem pelo plano ante demanda de pelo menos 689 profissionais. Usuários têm recorrido a consultas particulares

Luiz Otávio Calderan

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