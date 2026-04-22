Evento sobre autismo terá presença de especialista dos Estados Unidos em Santo Ângelo

Carlos Gadia é um renomado neuropediatra brasileiro radicado nos EUA. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Com destaque para a participação do neurologista pediátrico Carlos Gadia, referência em autismo e radicado nos Estados Unidos, Santo Ângelo recebe o 2º Ciclo de Palestras nas Missões. O evento será nos dias 24 e 25 de abril e vai debater ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Dentro das celebrações dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, o evento tem como tema “Vidas com Autismo nos Importam, nos Inspiram”. São convidados especialistas, profissionais e a comunidade para discutir inclusão, ciência e fortalecimento da rede de apoio às pessoas autistas.

A programação inclui palestras, rodas de conversa e atividades voltadas à troca de experiências. Entre os temas abordados estão diagnóstico, inclusão escolar, saúde mental, nutrição e práticas de cuidado baseadas em evidências científicas.