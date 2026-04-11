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Dia D de vacinação contra a gripe tem alta procura entre idosos em Passo Fundo

Até o começo da tarde deste sábado, cerca de 300 pessoas tinham sido imunizadas. Campanha segue para grupos de risco até 30 de maio

Alessandra Hoppen

Repórter

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