Dia D de vacinação contra a gripe tem alta procura entre idosos em Passo Fundo

Imunização está disponível para os grupos prioritários. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

O Dia D de vacinação contra a gripe movimentou unidades de saúde de Passo Fundo neste sábado (11). De manhã, a procura foi intensa principalmente por idosos, público que liderou o fluxo nos principais pontos de imunização.

Na UBS Petrópolis, até por volta das 11h30min, cerca de 100 pessoas já haviam sido vacinadas. Mais da metade do público atendido no local foram idosos, segundo a equipe da unidade.

Pais de crianças e adolescentes também aproveitaram a ação, como a professora Márcia Carbonari, que levou a filha, Heloísa Carbonari Siviero, 12 anos, para receber a vacina.

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— A gente sempre mantém as vacinas dela em dia, e agora aproveitamos também para fazer a vacina da dengue — contou a mãe.

Na Central de Vacinas, o movimento também foi expressivo. Por volta das 13h, quase 200 atendimentos já haviam sido realizados. Neste horário, o local tinha fila de espera para vacinação.

A aposentada Jovilde Delarmelin Orth, 66 anos, foi uma das pessoas que buscaram a imunização no local. Ela afirma que faz questão de receber a dose todos os anos assim que a vacina é disponibilizada.

— Sempre que abre a campanha eu já venho logo. A gente precisa se cuidar, principalmente nessa época do ano — relatou.

A ação integra a mobilização nacional de reforço da cobertura vacinal antes do período de maior circulação de vírus respiratórios. A vacina está disponível para os grupos prioritários e protege contra as cepas H1N1, H3N2 e Victoria. A campanha segue até 30 de maio.

Onde se vacinar no Dia D

Cais Boqueirão

Cais Hípica

Cais São Cristóvão

Cais Vila Cruz

UBS Petrópolis

Central de Vacinas

UBS Jardim América

ESF Santa Marta/ Donária

ESF São Luiz Gonzaga

ESF Adirbal Corralo

ESF Adolfo Groth

ESF São José

ESF Zachia

Para se vacinar é preciso levar consigo documento de identificação com foto, cartão SUS ou CPF, comprovante do grupo prioritário e carteirinha de vacinação para crianças e adolescentes.

Quem pode se vacinar