Dia D de vacinação contra a gripe acontece no próximo sábado em Passo Fundo

A mobilização acontecerá em 13 salas de vacinação. Camila Hermes / Agencia RBS

No próximo sábado (11), Passo Fundo realiza o Dia D de vacinação contra a gripe. A mobilização acontecerá em 13 salas de vacinação, das 10h às 16h. A imunização estará disponível para os grupos prioritários da campanha, que começou em 30 de março.

Para reforçar o quantitativo, o município deve receber a terceira remessa de vacinas na quinta-feira (9), um total de 17.370 doses. Ao todo, a cidade recebeu 14.970 unidades até agora.

A vacina aplicada no SUS é a influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan, e protege contra três cepas do vírus: H1N1, H3N2 e a linhagem Victoria. A campanha segue até o dia 30 de maio.

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No município, mais de 97 mil pessoas integram os grupos de risco para os quais a vacina é recomendada. São eles:

Crianças a partir de seis meses e menores de seis anos

Gestantes e puérperas

Idosos com 60 anos ou mais

Povos indígenas e quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Onde se vacinar no Dia D

Cais Boqueirão

Cais Hípica

Cais São Cristóvão

Cais Vila Cruz

UBS Petrópolis

Central de Vacinas

UBS Jardim América

ESF Santa Marta/ Donária

ESF São Luiz Gonzaga

ESF Adirbal Corralo

ESF Adolfo Groth

ESF São José

ESF Zachia