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Dia D de vacinação contra a gripe acontece no próximo sábado em Passo Fundo

Imunização vai ocorrer em 13 salas de vacinação, das 10h às 16h. Público-alvo são os grupos prioritários, entre eles idosos, crianças e gestantes

Rebecca Mistura

Repórter

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