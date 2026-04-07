Dia D de vacinação contra a gripe acontece no próximo sábado em Passo Fundo

No próximo sábado (11), Passo Fundo realiza o Dia D de vacinação contra a gripe. A mobilização acontecerá em 13 salas de vacinação, das 10h às 16h. A imunização estará disponível para os grupos prioritários da campanha, que começou em 30 de março.
Para reforçar o quantitativo, o município deve receber a terceira remessa de vacinas na quinta-feira (9), um total de 17.370 doses. Ao todo, a cidade recebeu 14.970 unidades até agora.
A vacina aplicada no SUS é a influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan, e protege contra três cepas do vírus: H1N1, H3N2 e a linhagem Victoria. A campanha segue até o dia 30 de maio.
No município, mais de 97 mil pessoas integram os grupos de risco para os quais a vacina é recomendada. São eles:
- Crianças a partir de seis meses e menores de seis anos
- Gestantes e puérperas
- Idosos com 60 anos ou mais
- Povos indígenas e quilombolas
- Pessoas em situação de rua
- Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior
- Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas
- Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas
- Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios
- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
Onde se vacinar no Dia D
- Cais Boqueirão
- Cais Hípica
- Cais São Cristóvão
- Cais Vila Cruz
- UBS Petrópolis
- Central de Vacinas
- UBS Jardim América
- ESF Santa Marta/ Donária
- ESF São Luiz Gonzaga
- ESF Adirbal Corralo
- ESF Adolfo Groth
- ESF São José
- ESF Zachia
Para se vacinar é preciso levar consigo documento de identificação com foto, cartão SUS ou CPF, comprovante do grupo prioritário e carteirinha de vacinação para crianças e adolescentes.