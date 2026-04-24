Com cinco mil atendimentos por mês, serviços de saúde mental concentram casos de ansiedade e depressão em Passo Fundo

Fatores como o pós-pandemia, o aumento de ansiedade e depressão e mudanças no contexto social e econômico estão relacionados à maior demanda. tadamichi / stock.adobe.com

A busca pelo cuidado com a saúde mental em Passo Fundo concentra cerca de cinco mil atendimentos por mês, apontam dados da Secretaria Municipal de Saúde. O dado engloba consultas psicológicas, psiquiátricas e outras formas de cuidado.

Entre os diagnósticos mais frequentes estão os transtornos de ansiedade e depressão. Em 2025, foram registrados 9.444 atendimentos médicos relacionados a essas condições. A procura abrange diferentes faixas etárias.

Entre crianças, há demanda relacionada ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), enquanto que entre adolescentes e adultos jovens, predominam casos de ansiedade. Entre idosos, aparecem questões ligadas à solidão e à redução de vínculos sociais.

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Na rede municipal, cerca de 577 profissionais participam, direta ou indiretamente, das ações relacionadas à saúde mental, incluindo atendimentos individuais, grupos terapêuticos e atividades coletivas.

Além do setor público, instituições privadas oferecem o serviço de forma gratuita, mas com fila de espera (confira lista de locais abaixo).

— Observa-se, nos últimos anos, um impacto significativo do atendimento psicológico em diferentes contextos. Essa demanda exige muita sensibilidade e preparo técnico dos estudantes envolvidos nos atendimentos — comenta a coordenadora da clínica-escola Sinapsi, da Atitus Educação, Muriane Zimmer.

Rede pública por prioridade

A rede municipal de saúde mental é formada por diferentes pontos de atenção. Na atenção primária, são 25 psicólogos atuando nas unidades de saúde.

Nos serviços de média complexidade, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o município conta com equipes multiprofissionais distribuídas entre os Caps I, Caps II e Caps AD.

O acesso aos atendimentos segue critérios de avaliação de risco. Casos considerados mais graves ou em situação de maior vulnerabilidade têm prioridade. Já os atendimentos eletivos podem ter tempo de espera variável.

Ações em andamento

Em resposta à alta demanda por atendimentos psicológicos, a prefeitura informou que tem investido na ampliação e qualificação dos serviços. Uma dessas ações é o Programa Rumo Certo, voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua e com uso problemático de álcool e outras drogas.

A prefeitura informou que tem investido na ampliação e qualificação dos serviços para atendimentos psicológicos. Love the wind / stock.adobe.com

Segundo a prefeitura, está prevista a implantação de um Centro de Convivência (CECO) com foco na promoção de vínculos e atividades comunitárias. O serviço está em fase de elaboração, ainda sem prazo para começar a operar.

Segundo a secretaria de Saúde, o crescimento na procura pelo serviço foi desencadeado por fatores como os efeitos do período pós-pandemia e mudanças no contexto social e econômico. Outro aspecto observado é a migração de parte da população que antes utilizava serviços privados para o SUS.

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Instituições com serviços gratuitos

Clínica de Psicologia da UPF

A Universidade de Passo Fundo (UPF) também atua no atendimento em saúde mental por meio de ambulatório vinculado ao Hospital São Vicente de Paulo, em parceria com a rede pública.



O serviço atende principalmente pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde e tem como foco a formação acadêmica. Por isso, a capacidade é mais restrita, com média de três a quatro atendimentos por turno.

Serviço: O horário para agendamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. Telefones: 3316-8100 e 3316-8517, ou pelo e-mail psicologia@upf.br.

Clínica Escola de Psicologia Ideau

No Centro Universitário IDEAU, a Clínica Escola de Psicologia oferece atendimento à comunidade em diferentes modalidades, como sessões individuais, familiares, de casal e em grupo, contemplando desde crianças até idosos.

Serviço: para mais informações e agendamentos, o telefone é (54) 2103-1261 ou (54) 2103-1250. Após o contato, o paciente é cadastrado na lista de espera e chamado quando houver a abertura de novas vagas para atendimento.

Sinapsi — Clínica de Psicologia da Atitus

Na clínica-escola Sinapsi, da Atitus Educação, a procura por atendimento psicológico também é significativa e varia ao longo do ano, com maior concentração no início dos semestres, especialmente nos meses de março e abril.

Serviço: de segunda a sexta-feira, nos três turnos. O agendamento de consultas é feito através do telefone (54) 3045-9070 ou pelo e-mail sinapsi.pf@atitus.edu.br.







