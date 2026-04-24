Saúde

Demanda crescente
Notícia

Com cinco mil atendimentos por mês, serviços de saúde mental concentram casos de ansiedade e depressão em Passo Fundo

Rede municipal de saúde tem alta demanda pelos serviços. Além do setor público, instituições privadas oferecem consultas gratuitas

Amanda de Andrade

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