Cirurgia inédita pelo SUS leva tratamento de ponta contra o câncer ao interior do RS

No dia da alta, equipe realizou uma homenagem à paciente. HCI / Divulgação

A alta hospitalar de Zenaide Ew, 55 anos, marca um momento histórico para a oncologia no Rio Grande do Sul. Moradora de Taquara, ela foi a primeira paciente do interior do Estado a ser submetida à cirurgia com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento foi realizado no Hospital de Clínicas Ijuí (HCI).

Zenaide foi diagnosticada em agosto de 2025 com câncer de apêndice com carcinomatose peritoneal, uma condição em que as células tumorais se espalham pela cavidade abdominal. Após três semanas de recuperação com evolução clínica satisfatória, ela pôde retornar para casa.

— Estou muito feliz por ter conseguido realizar a cirurgia e por ter sido a primeira aqui no interior. Isso abre portas para que mais pessoas permaneçam perto de seus familiares — celebrou a paciente.

Como funciona o tratamento

A técnica HIPEC é considerada um avanço no tratamento de tumores de apêndice, ovário ou peritônio. O procedimento consiste na aplicação de quimioterapia aquecida (entre 41 °C e 43 °C) diretamente na cavidade abdominal, o que pode garantir maior eficácia do que o tratamento endovenoso tradicional.

Segundo o cirurgião oncológico do HCI, Lucas Zanini, toda a doença visível foi removida durante a operação de Zenaide. Ele ressalta que, anteriormente, a referência para este tipo de cirurgia pelo SUS era a Santa Casa de Porto Alegre. Agora, por meio de uma articulação com a Secretaria Estadual da Saúde, o hospital em Ijuí conta com equipe multidisciplinar e UTI preparada para oferecer o suporte necessário com segurança.

O sucesso do caso de Zenaide é visto como um símbolo da interiorização da saúde no Estado. O HCI atende atualmente a uma população de cerca de 3,6 milhões de habitantes em mais de 283 municípios, o que representa aproximadamente 57% do território gaúcho.

Para a família da paciente, o atendimento humanizado fez a diferença na recuperação.