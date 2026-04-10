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Cirurgia inédita pelo SUS leva tratamento de ponta contra o câncer ao interior do RS

Paciente de Taquara recebeu alta após passar por procedimento com quimioterapia intraperitoneal aquecida em Ijuí

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