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Vacinação contra a gripe começa com movimento nas unidades de saúde de Passo Fundo

Município recebeu mais de 6,8 mil doses da vacina, que protege contra H1N1, H3N2 e linhagem Victoria

Alessandra Hoppen

Repórter

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