Vacinação contra a gripe começa com movimento nas unidades de saúde de Passo Fundo

A vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira (30) em Passo Fundo com movimento nas primeiras horas da manhã. Ao todo, o município recebeu mais de 6,8 mil doses da vacina influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan.

Antônio Tauffer, 63 anos, aproveitou a manhã para manter a caderneta de vacinação em dia:

— Eu mantenho as vacinas sempre em dia. Depois que fiz 60 anos, eu aproveito todas as vacinas que estão disponíveis. Um tempo atrás eu trabalhava na ferrovia e eles ofereciam a imunização gratuita, então eu fazia todas — contou.

A campanha segue até o dia 30 de maio. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a vacina deste ano protege contra três cepas do vírus: H1N1, H3N2 e a linhagem Victoria.

O Dia D de mobilização em Passo Fundo está marcado para 11 de abril, com intensificação das ações de conscientização e incentivo à imunização.

Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 5,2 milhões de pessoas integram os grupos de risco, para os quais a vacina é recomendada. São eles:

Crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas e idosos com 60 anos ou mais;

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior;

Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Onde se vacinar

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto, Cartão SUS ou CPF, carteira de vacinação e comprovante de pertencimento ao grupo prioritário. Confira os locais:

UBSs e ESFs

segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min

Central de Vacinas

segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Cais Hípica, Boqueirão, Vila Luíza e São Cristóvão