Vacinação contra a gripe começa com movimento nas unidades de saúde de Passo Fundo

A vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira (30) em Passo Fundo com movimento nas primeiras horas da manhã. Ao todo, o município recebeu mais de 6,8 mil doses da vacina influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan.
Antônio Tauffer, 63 anos, aproveitou a manhã para manter a caderneta de vacinação em dia:
— Eu mantenho as vacinas sempre em dia. Depois que fiz 60 anos, eu aproveito todas as vacinas que estão disponíveis. Um tempo atrás eu trabalhava na ferrovia e eles ofereciam a imunização gratuita, então eu fazia todas — contou.
A campanha segue até o dia 30 de maio. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a vacina deste ano protege contra três cepas do vírus: H1N1, H3N2 e a linhagem Victoria.
O Dia D de mobilização em Passo Fundo está marcado para 11 de abril, com intensificação das ações de conscientização e incentivo à imunização.
Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 5,2 milhões de pessoas integram os grupos de risco, para os quais a vacina é recomendada. São eles:
- Crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas e idosos com 60 anos ou mais;
- Povos indígenas e quilombolas;
- Pessoas em situação de rua;
- Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior;
- Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas;
- Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas;
- Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios;
- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
Onde se vacinar
Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto, Cartão SUS ou CPF, carteira de vacinação e comprovante de pertencimento ao grupo prioritário. Confira os locais:
UBSs e ESFs
- segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min
Central de Vacinas
- segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
Cais Hípica, Boqueirão, Vila Luíza e São Cristóvão
- segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min, além de atendimento aos sábados, das 8h às 11h30min.