Primeiro programa no interior do RS com formação internacional capacita médicos estrangeiros

Entre os profissionais recém-formados está o equatoriano Paúl Esteban Hugo Garate. Hospital de Clínicas / Divulgação

Uma parceria entre a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e o Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HC) criou, em 2023, o Programa de Capacitação para Médicos Estrangeiros. Este é o primeiro programa realizado no interior do Rio Grande do Sul com oferta de formação internacional.

Quatro profissionais concluíram suas atividades no mês de fevereiro e retornaram aos seus países de origem como especialistas em Clínica Médica e Cirurgia Geral.

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O diretor do Campus Passo Fundo da UFFS, Jaime Giolo, explica que o projeto replica a estrutura de uma residência médica. A iniciativa fortalece a relação internacional na formação médica.

— O programa já recebeu residentes de Angola, Equador, Colômbia, Moçambique, República Dominicana e São Tomé. Quatro médicos estrangeiros acabam de concluir essa etapa, mas há 19 cursando o programa, o que demonstra expansão — afirma.

Entre os profissionais recém-formados está o equatoriano Paúl Esteban Hugo Garate, especialista em Cirurgia Geral. Ele destacou os recursos do HC para realizar as práticas recomendadas, superando diferenças culturais e linguísticas.

— O povo brasileiro tem sido receptivo, sem discriminação de colegas ou chefes, chegando a transformar relações profissionais em amizades. Foi um marco na minha trajetória profissional e sou grato pela oportunidade — conta.

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No último processo seletivo, foram ofertadas 14 vagas em Alergia e Imunologia Pediátrica, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Psiquiatria e Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Em 2026, 12 novos residentes ingressaram no Programa de Capacitação para Médicos Estrangeiros, ampliando sua atuação.

O coordenador do programa, Jorge Carlotto, destaca o impacto regional:

— Colocou o HC e a UFFS no cenário dos principais serviços latino-americanos e trouxe colegas de outros países para conhecer as instituições e a cidade. Passo Fundo faz parte do mapa dos médicos estrangeiros que fazem formação no Brasil e retornam aos seus países para prestar serviços mais tecnológicos e acolhedores.