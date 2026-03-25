Passo Fundo inicia vacinação contra a gripe na segunda-feira; veja quem pode se vacinar

Em 2025, o Estado registrou mais de 3,4 mil hospitalizações por gripe. Eduarda Costa / Agencia RBS

Em Passo Fundo, a vacinação contra gripe se inicia na próxima segunda-feira (30) e segue até o dia 30 de maio. O município do norte gaúcho recebeu 6.870 doses da vacina influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantã.

— A vacinação é fundamental para proteger a população, principalmente os grupos de risco. Ela reduz significativamente os casos graves, as internações e também evita óbitos — reforça a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.

Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), neste ano a vacina protege contra três cepas do vírus: H1N1, H3N2 e linhagem Victoria.

Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 5,2 milhões de pessoas integram os grupos de risco, para os quais a vacina é recomendada. São eles:

Crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas e idosos com 60 anos ou mais;

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores da saúde, professores dos ensinos básico e superior;

Profissionais das forças de segurança e salvamento, e das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente e com doenças crônicas;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e dos Correios;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

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Onde se vacinar

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto, Cartão SUS ou CPF, carteira de vacinação e comprovante de pertencimento ao grupo prioritário. Confira os locais:

UBSs e ESFs

segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min

Central de Vacinas

segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Cais Hípica, Boqueirão, Vila Luíza e São Cristóvão