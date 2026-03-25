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Passo Fundo inicia vacinação contra a gripe na segunda-feira; veja quem pode se vacinar

Município receberá mais de 6 mil doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantã 

Heloisa Gamero

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