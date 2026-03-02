Passo Fundo começa a receber vacinas contra a dengue produzidas pelo Butantan

Imunizante do Butantan é a primeiro 100% nacional contra a dengue. Renato Rodrigues / Comunicação Butantan

Passo Fundo começou a receber as primeiras doses da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. As doses começaram a chegar na última sexta-feira (27) e uma nova remessa deve chegar nesta segunda-feira (2). Incialmente, os imunizantes serão destinados aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS).

A distribuição segue orientação da Nota Técnica 11/2026 do Ministério da Saúde, que definiu a aplicação inicial das doses em profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam diretamente na linha de frente das unidades básicas. Ao todo, a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (6ª CRS) receberá 2.272 doses. Desse total, 344 serão destinadas a Passo Fundo.

Quem será vacinado

Estão contemplados profissionais que exercem atividades assistenciais e de prevenção dentro das unidades de APS, como médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, odontólogos e integrantes das equipes multiprofissionais, incluindo nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos.

Também entram no público-alvo agentes comunitários de saúde (ACS), agentes de combate às endemias (ACE) e trabalhadores administrativos ou de apoio que atuam nas unidades, como recepcionistas, seguranças, vigilantes, equipes de limpeza, cozinheiros e motoristas de ambulância.

A priorização busca proteger quem está mais exposto ao contato diário com a população e, ao mesmo tempo, manter o funcionamento dos serviços básicos de saúde. A expectativa é que, conforme novos lotes sejam enviados pelo Ministério da Saúde, a vacinação avance para outros grupos.