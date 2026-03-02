Saúde

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Passo Fundo começa a receber vacinas contra a dengue produzidas pelo Butantan

Imunizante será destinado, em um primeiro momento, aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde

Alessandra Hoppen

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