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Passo Fundo amplia uso de energia renovável em unidades de saúde e hospital municipal

Todas as UBSs passam a contar com geração solar e sistema de baterias. Economia anual deve chegar a R$ 640 mil

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