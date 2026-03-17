Passo Fundo amplia uso de energia renovável em unidades de saúde e hospital municipal

Implantação da Usina Fotovoltaica na Vila Donária faz parte do projeto. Michel Sanderi / PMPF

A CPFL RGE e a prefeitura de Passo Fundo inauguraram nesta terça-feira (17) a Fase 2 do Projeto de Geração de Energia Renovável no município. A iniciativa instalou sistemas de energia solar e armazenamento em baterias voltados ao atendimento da rede de saúde local.

O projeto incluiu a ampliação da Planta de Geração Distribuída na Unidade Básica de Saúde (UBS) Donária. Anteriormente, o sistema atendia 28 unidades em com a conclusão desta etapa, 100% das UBSs do município passam a contar com a compensação de energia elétrica.

No Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos, foi instalado um sistema fotovoltaico no telhado da instituição. A estrutura é composta por 439 módulos fotovoltaicos, com capacidade de 241,45 kWp. O hospital também recebeu o primeiro Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) de 85 kW da CPFL.

A operação conjunta das placas solares e baterias tem como objetivo reduzir a demanda de energia no horário de pico e diminuir o uso de fontes do sistema. Na primeira fase do projeto, a instituição registrou redução de 60% nos custos com eletricidade.

O investimento nas usinas da Vila Donária e do hospital municipal totaliza R$ 8 milhões. As ações integram o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).