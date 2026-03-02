Saúde

Gesto solidário
Notícia

Órgãos de doadores do norte e noroeste gaúcho beneficiam 37 pacientes na fila de espera de transplantes

Ações contam com equipe da Organização de Procura de Órgãos 4, do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)

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