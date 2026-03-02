Órgãos de doadores do norte e noroeste gaúcho beneficiam 37 pacientes na fila de espera de transplantes

Doadores de órgãos do norte e noroeste gaúcho foram responsáveis por dar uma nova chance à vida de 37 pessoas em 2026. Os pacientes aguardavam na fila de espera de transplantes e foram beneficiados pelo gesto solidário das famílias.
O caso mais recente foi no domingo (1°), em Passo Fundo, depois que um homem de 50 anos teve morte encefálica atestada. Na ocasião, foram retirados os rins, o fígado e o coração.
O apoio à doação é realizado por profissionais da Organização de Procura de Órgãos 4 (OPO4), do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). A organização também ampara instituições em cidades do interior, por meio da abertura de protocolos, o que auxilia na rede de transplantes do RS.
Além da captação múltipla em Passo Fundo, a equipe também prestou apoio a outras oito ações neste ano: em janeiro, foram quatro doações em Ijuí e Santa Rosa. No mês de fevereiro, foram mais quatro em Santo Ângelo e Tenente Portela e novamente em Santa Rosa, no noroeste do Estado.