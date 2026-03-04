Saúde

Em Passo Fundo
Notícia

Justiça torna réus seis acusados de desviar verba do SUS no Hospital São Vicente de Paulo

Denúncia do Ministério Público Federal tem como base investigação iniciada em 2018, que apontou conluio entre médicos e administrador do hospital. Caso será julgado em primeira instância pela Vara Federal de Novo Hamburgo

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS